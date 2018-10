Rusia denuncia otra campaña de Occidente al defenderse de nuevas acusaciones

Moscú, 4 oct (EFE).- Rusia esgrimió hoy de nuevo la supuesta "manía" que le tiene Occidente para defenderse de la cascada de acusaciones en su contra, después de que Holanda, el Reino Unido y EEUU responsabilizaran a Moscú de intentar perpetrar ciberataques contra varios organismos internacionales.

"La espionajemanía está ganando impulso", reaccionó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, que englobó todas las acusaciones de Occidente de los últimos meses en "una nueva campaña internacional antirrusa".

Las mismas tácticas empleadas para señalar a la agencia de espionaje militar ruso, el GRU, como responsable de envenenar en territorio británico al exéspia Serguéi Skripal, se utilizan ahora para acusar a Rusia de ciberataques contra organizaciones internacionales, denunció la diplomática rusa.

"Sin hacer ninguna separación, en un solo frasco (y posiblemente se trata de un frasco de Nina Ricci) se ha mezclado todo: el GRU, los ciberataques, los piratas informáticos del Kremlin y la Agencia Mundial Antidopaje. Sale una auténtica mezcla de perfume infernal", apuntó.

Aludió así a las denuncias de las autoridades británicas de que Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con una sustancia tóxica de fabricación rusa contenida en un frasco de perfume de Nina Ricci.

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, argumentó que la campaña contra Rusia, impulsada según él por ciertos grupos que tienen una "opinión negativa" sobre este país, desacredita todas las acusaciones.

"Este tema ha adquirido tal magnitud que la misma presentación de las acusaciones hace dudar de su fundamento", señaló.

En la misma línea, acusó a los países occidentales de empecinarse en describir a Rusia ante la opinión pública como "el enemigo" de Occidente.

Por otro lado, se abstuvo de comentar el contenido de las acusaciones de Holanda, que reveló hoy los detalles de una operación de sus servicios de inteligencia para impedir un ciberataque ruso contra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que tiene su sede en La Haya.

"Debemos estudiar la esencia de las alegaciones presentadas por Holanda. Por ahora sólo tenemos las primeras informaciones sobre este asunto. Por eso, me abstengo de comentar el fondo de esas acusaciones", dijo Riabkov a la agencia Interfax.

Holanda informó hoy de que el pasado abril expulsó a cuatro funcionarios del GRU cuando preparaban un ataque cibernético contra la red de internet de la OPAQ.

Los supuestos agentes, cuya identidad ha sido revelada, habían realizado exploraciones en persona en la sede de ese organismo internacional, estacionaron su vehículo cerca del edificio y abrieron el maletero para manipular un "equipo de alta calidad" destinado a piratear conexiones wifi de forma remota, según las autoridades holandesas.

Riabkov también respondió a las acusaciones de Estados Unidos, que señaló hoy mismo a siete agentes del GRU, entre ellos los cuatro acusados por Holanda, como los responsables de intrusiones informáticas "persistentes y sofisticadas" contra personas físicas, entidades corporativas, organizaciones internacionales y sus respectivos empleados.

"Se trata de una campaña premeditada para especular sobre la base de determinados episodios y usarlos para asentar en la conciencia pública, sobre todo en los países occidentales, una imagen de Rusia como el enemigo", aseveró el viceministro.

El número dos de la Cancillería se mostró convencido de que de las acusaciones contra Rusia no van a parar.

"Nuestros colegas estadounidenses, al igual que los colegas de otros países que comparten la ola de acusaciones contra Rusia, no van a parar. No conocen límites. Han perdido la mesura. No cesan y siguen propagando las mentiras antirrusas sin freno alguno", señaló.

Un gran jurado del Distrito Oeste de Pensilvania (EEUU) procesó hoy en rebeldía a los siete acusados por cargos de piratería informática, fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero, de acuerdo a un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense.

Entre los objetivos de la conspiración rusa se encontraba la divulgación de información robada como parte de una campaña de influencia "diseñada para socavar, tomar represalias y deslegitimar los esfuerzos de las organizaciones internacionales antidopaje", según ese documento.