Rosie Pérez se une al reparto de "Birds of Prey"

Los Ángeles , 4 oct .- Rosie Pérez, nominada al Óscar como mejor actriz de reparto por "Sin miedo a la vida", participará en "Birds of Prey", una película que reúne a una serie de personajes femeninos procedentes de las viñetas de DC Comics, informó hoy la publicación especializada The Wrap.

Pérez, conocida por obras como "Haz lo que debas", "Los blancos no la saben meter" o "Perdita Durango", encarnará a Renee Montoya, una detective que trabaja para el Departamento de Policía de Gotham City.

De esta forma, la intérprete de origen puertorriqueño compartirá escenas con Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead y Jurnee Smollett-Bell, las actrices confirmadas hasta ahora.

"¡Muchas gracias! Estoy muy emocionada. Me encanta el trabajo de Margot Robbie y Cathy Yan (la directora) es fantástica. Estoy abrumada por los maravillosos comentarios y los buenos deseos", escribió Pérez en su cuenta de Twitter al confirmar la noticia.

Robbie volverá a meterse en la piel de Harley Quinn, el personaje que interpretó por primera vez en el filme de superhéroes "Escuadrón suicida".

En abril se informó de que la cinta será dirigida por Cathy Yan, convirtiéndose en la segunda mujer que realiza una película de DC Films después de que lo hiciera Patty Jenkins en "Wonder Woman".

Se espera que el rodaje comience a finales de año después de que Robbie concluya su intervención en "Once Upon a Time in Hollywood", la próxima producción de Quentin Tarantino, donde interpreta a la actriz Sharon Tate.