Rosa Pich, madre de 18 hijos, enseña su "secreto" de educación a los ingleses

Londres, 4 oct (EFE).- Rosa Pich, una madre española de 18 hijos que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales, presenta estos días en Londres "Rosa, what's your secret?", un libro con el que pretende ayudar a los padres "a aprender la ciencia de educar a los hijos".

No es su primer encuentro con el público inglés, pues en 2008 ya apareció en el programa de la cadena BBC titulado "The World's Biggest Family And Me" (La familia más grande del mundo y yo) y, a partir de ese año, las invitaciones a medios de comunicación tanto españoles como internacionales se multiplicaron.

Su libro "Cómo ser feliz con 1, 2, 3... hijos?" (editorial Palabra) se ha publicado en más de diez idiomas y ya está en la imprenta la séptima edición en español.

La escritora, de 53 años, explicó hoy a Efe que su objetivo es ayudar a los padres contestando a algunas preguntas que le suelen plantear sobre su vida cotidiana porque además de presentar su libro también imparte conferencias en colegios británicos.

"¿Cómo lo haces? ¿Cómo organizas la cocina, la compra y lavas la ropa de tantas personas? ¿Cómo puedes tener paz mental en casa? ¿Cómo mantienes tu carrera? ¿Cómo te diviertes Rosa?, ¿Cuál es tu secreto?", son algunas de las cuestiones que le plantean.

Con Chema Postigo, su marido, viajó por todo el mundo pronunciando conferencias y ayudando a distintas organizaciones familiares, pero en marzo del año pasado su esposo falleció después de un cáncer fulminante, dejando a Rosa Pich al cargo de quince hijos, pues tres de ellos murieron por problemas de corazón.

Sin embargo, la escritora y "bloguera" ha continuado con su tarea divulgativa. "En la familia los mayores se encargan de los pequeños y todos tienen distintos encargos y responsabilidades", relató, lo que le permite viajar por el mundo con su mensaje y su libro a cuestas.

El mes pasado estuvo en Uruguay, la semana que viene se va a México y en diciembre viajará a California (EE.UU.). "No me dejan de invitar a distintos países. Me encantaría ir a todos, pero primero es mi familia", confesó tajante Rosa Pich.

Ella también viene de una familia de 16 hermanos y, según comentó, de sus progenitores aprendió "mucho" de lo que pone "ahora en práctica".

La autora hizo hincapié en que "la familia es la base de la sociedad" y en que, por eso, no se cansa de hablar con la gente para "ayudar a los padres a ser mejores padres".

"Muchos estudian una carrera, se sacan un MBA pero pocos reciben formación sobre cómo educar a sus hijos, que es una de las tareas más importante en la vida", remarcó la madre de la que fuera elegida en 2015 Familia Numerosa Europea del Año, un premio concedido por la European Large Families Confederation (ELFAC) como "ejemplo de lucha, afán de superación y apuesta por la vida".

La familia Postigo Pich vive en un piso grande en la zona alta de Barcelona que tiene habitaciones para niños y para niñas, con literas de hasta cuatro alturas.