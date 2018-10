Los nombres propios de la comparecencia de Luis Enrique

Las Rozas , 4 oct .- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, dejó valoraciones sobre varios jugadores en su comparecencia ante los medios tras hacer pública su segunda convocatoria, para medirse a Gales en partido amistoso y a Inglaterra en la Liga de Naciones.

- Paco Alcácer: "Lo conozco muy bien. Tuvo una etapa muy brillante en Valencia, en el Barcelona estuvo conmigo y no dispuso de minutos, eso a cualquiera le afecta y el rendimiento baja. Yo intentaba dar el máximo pero no lo hay para todos. Ahora en el Dortmund está jugando y haciendo goles. Lo conozco bien, tengo bajas en esa posición y tengo la oportunidad de verlo. Estoy encantado de que esté con nosotros".

- Isco Alarcón: "Es para nosotros muy difícil de sustituir porque es un jugador desequilibrante. Tenemos jugadores con un perfil parecido que pueden cumplir su rol pero con otras características".

- Sergio Ramos: "No he hablado con el capitán. Leí las declaraciones de Lopetegui y me parece maravilloso que cuide a los jugadores viendo las cargas que van teniendo a lo largo de una temporada".

- Rodri: "Es un jugador muy joven, no conviene abusar en exceso del elogio porque debilita y los jóvenes han de estar centrados en lo que tienen que hacer, pero es muy profesional. Puede llegar al nivel de Busquets y superarlo. Tiene un ejemplo delante de un jugador único como Sergio que aún tiene futuro por delante. Espero aprovechar a los dos".

- Koke Resurrección: "Si está en la lista es porque ha hecho méritos para estar. Ha sido un jugador muy importante y lo es en la selección y en su club. Voy escogiendo jugadores, estoy abierto a que me sorprendan. Ahora tendré oportunidad de trabajar con él, le pediré lo que considere necesario y las puertas están abiertas, pero tiene que cumplir con lo que considero bueno para el equipo".

- Joaquín Sánchez: "Acabo de ver su vídeo. A nivel deportivo está a grandísimo nivel, mejorando y evolucionando. Podría estar aquí. Si estuviese nos lo pasaríamos mucho mejor".

- Marc Bartra: "Es un jugador al que conozco, posiblemente en esta lista hay pocos que conozca más que a él. Sé sus virtudes y defectos. Trabajaré para que se vean más sus virtudes. Tengo muchas ganas de verlo".

- Álvaro Morata: "No sé si jugará, puede que sí y que no. El mes pasado tenía preestablecido que jugara y al final no jugó ningún minuto en los dos partidos. Ahora puede ser lo mismo, ya se verá lo que decido".