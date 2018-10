Montero dice al PDeCAT que el presupuesto debe estar al margen de ideologías

Madrid, 4 oct (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido al PDeCAT que deje los Presupuestos de 2019 al margen de las ideologías y reflexione si "realmente quiere apostar por que la calidad de vida de los catalanes se pueda beneficiar con la presentación de las nuevas cuentas públicas".

En declaraciones a los medios antes de su comparecencia hoy en el Senado, la ministra ha dicho que espera que en el PDeCAT reflexionen tras las declaraciones "tan desafortunadas y fuera de lugar del señor (Quim) Torra", después del ultimátum al Gobierno planteado por el presidente de la Generalitat de Cataluña.

Montero ha incidido en que los presupuestos tienen que ver con "el día a día de la vida de los ciudadanos y se tienen que mantener al margen de las aspiraciones ideológicas que cualquier partido tenga".

"No se podría explicar que partidos de Cataluña no apoyen unas cuentas públicas que son buenas para los catalanes, da igual que sean independentistas o no los receptores de esas políticas", ha añadido.