La minería de bauxita condena a la pobreza a miles de personas en Guinea

Nairobi, 4 oct (EFE).- La creciente industria minera de bauxita en Guinea Conakry supone una amenaza a la forma de subsistencia de miles de guineanos, condenados a la pobreza tras perder sus tierras y recursos naturales, denunció hoy Human Rights Watch (HRW).

"La minería de bauxita, a menos que esté debidamente regulada, amenaza con destruir la forma y los medios de vida de docenas de comunidades en la primera línea de las operaciones mineras", afirmó Jim Wormington, investigador de HRW en África Occidental, en un comunicado.

Esa conclusión figura en un informe de 156 páginas para el que la ONG pro derechos humanos entrevistó a más de 300 personas en 30 aldeas afectadas por la minería en la región noroccidental de Boké; además de dar voz a funcionarios gubernamentales, compañías mineras, científicos ambientales y expertos en salud pública, entre otros.

La región de Boké -epicentro del auge de la bauxita- es la más afectada por esta lucrativa actividad para el Gobierno y las empresas mineras, pero para las comunidades colindantes supone la pérdida de sus ingresos, tierras y corrientes fluviales.

"Se han expandido a nuestros campos, las áreas de las que dependíamos para poder comer, y ahora gran parte de nuestra tierra fértil nos ha sido arrebatada", reclama un líder comunitario de Boundou Waadé, pueblo rodeado por cinco minas de la Compañía de Bauxita de Guinea (CBG), propiedad de las multinacionales Alcoa y Rio Tinto.

Cuando son compensados económicamente por sus terrenos, según el informe, el dinero no siempre es bien empleado, ya que no reciben formación del Gobierno o de las empresas sobre cómo usarlo, y en muchas ocasiones supone una discriminación hacia la mujer, pilar fundamental de unidad familiar.

"Nuestros esposos simplemente nos dan lo que quieren, incluso cuando todos usábamos los productos que daba nuestra tierra", se lamenta una mujer citada también en el informe.

Además, una vez que ya no son dueños de sus tierras, la mujer lo tiene mucho más difícil para encontrar empleo en la industria de la minería.

Según un ejemplo de HRW, de los más de 7.600 empleados de la Sociedad Minera de Boké (SMB), solo 274 eran mujeres en septiembre de 2018.

La minería también ha reducido los niveles y la calidad del agua de los ríos, arroyos y pozos locales -amenazando el derecho al agua de miles de personas-, y el constante polvo producido por la extracción y transporte de bauxita daña e inutiliza sus cultivos.

"Cuando los camiones pasan levantan polvo que cae en nuestros cultivos, todo lo que plantamos muere a causa del polvo", dice Maimouna, residente de una aldea próxima a las minas.

HRW exige al Gobierno de Guinea que respete y priorice la protección del medio ambiente y de los derechos humanos, "multando, suspendiendo o paralizando los proyectos mineros" de las compañías que no cumplan con la ley.

"El sector de bauxita de Guinea está listo para expandirse aún más en los próximos años", señala Wormington, pero "para que eso sea una bendición y no una maldición, el Gobierno debe garantizar que los guineanos comunes, en particular, los que viven más cerca de las operaciones mineras sean los beneficiarios y no las víctimas".