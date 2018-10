Mariano y la vuelta de Bale, soluciones de Lopetegui a la sequía goleadora

Madrid, 4 oct (EFE).- El Real Madrid se presentará en Mendizorroza, para disputar ante el Alavés la octava jornada liguera, con su peor racha goleadora en once años tras 319 minutos sin marcar, y con Julen Lopetegui apostando por cambios en el once con soluciones como el regreso de Gareth Bale o apostar por Mariano.

Con el objetivo de dar por finalizado el bache de resultados en el que está inmerso el conjunto madridista, sin una victoria en tres partidos y con dos dolorosas derrotas, se presentará en Vitoria un Real Madrid con cambios en su equipo titular.

Lopetegui recupera a dos de sus grandes referentes, Sergio Ramos en el centro de la defensa y el galés Bale en ataque, y medita introducir más novedades en su equipo titular.

Ramos regresa tras el descanso recibido en Liga de Campeones, evitando un largo desplazamiento a Moscú y con los isquiotibiales sobrecargados después de ser el único integrante de la plantilla que lo había disputado todo hasta la segunda jornada de la competición europea. Bale lo hace tras una falsa alarma, cuando se retiró por precaución en el descanso del derbi madrileño y las pruebas médicas confirmaron que no sufre lesión muscular.

Los cambios del técnico madridista, en su momento más bajo y de mayor necesidad desde que se hizo con el cargo, comenzarán por la portería con el regreso en Liga de Thibaut Courtois. La baja en el lateral derecho de Dani Carvajal por su rotura muscular, dará paso a otra cara nueva de inicio, Álvaro Odriozola que disfrutará de su segunda titularidad del curso.

Las molestias que arrastra Raphael Varane pueden invitar a Julen a no forzar y que sea Nacho la pareja de Ramos en el centro de la defensa. Esto daría continuidad a Sergio Reguilón, que debutó con buena nota en Liga de Campeones con el Real Madrid. Menos opciones tiene la apuesta de Nacho en el carril izquierdo con Varane de inicio.

En el centro del campo también vuelve al once el croata Luka Modric, tras su suplencia inicial en Moscú. Con Casemiro y Toni Kroos integraría un centro del campo en el que no tendría cabida Dani Ceballos a no ser que Lopetegui cambie su sistema y apueste como en la segunda parte del derbi por cuatro centrocampistas.

Lo condiciona Bale, que lanzará el ataque, junto a Marco Asensio y una duda por despejar en punta. Si el técnico madridista decide pasar a 1-4-4-2, Benzema y Mariano podrían complementarse en ataque, pero si se mantiene el 1-4-3-3 solo entraría uno de los dos como nueve y puede llegar la primera suplencia de un Karim negado de cara al gol con cinco encuentros consecutivos sin marcar.

De esta forma, el equipo titular de Lopetegui en Mendizorroza puede presentar hasta seis novedades con la entrada de Courtois, Odriozola, Sergio Ramos, Modric, Bale y Mariano.