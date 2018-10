Luis Enrique sobre ausencia de Diego Costa: "Mira que os gusta el morbo"

Las Rozas , 4 oct .- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, mencionó cuatro ausencias por lesión en el vídeo en el que hizo pública su segunda convocatoria y se olvidó de Diego Costa, que cayó lesionado anoche con el Atlético de Madrid, y no desveló si antes del percance iba a ser llamado o no.

"Mira que os gusta el morbo", respondió cuando fue preguntado por Diego Costa, llamado en la primera convocatoria de Luis Enrique pero con finalmente con permiso para no ir por su paternidad. "Está lesionado, lo vimos ayer en directo y no tiene ningún interés ya", añadió.

"Como seleccionador es la primera vez que sucede, lamento muchísimo las bajas de los jugadores pero valoro la oportunidad que le doy a otros de enseñarme su nivel y de verlos competir. Es una buena oportunidad para ellos y abre opción de algo que me encanta, la competencia y que no se duerma nadie. Iago Aspas no iba a venir en la primera y ahora puede hacerse con el puesto de titular para mucho tiempo", argumentó.

Cuando de nuevo fue preguntado si el motivo de mencionar la baja de cuatro lesionados (Dani Carvajal, Íñigo Martínez, Sergi Roberto e Isco Alarcón) era por olvido de Diego Costa, no quiso profundizar ni desvelar nada.

"Estaba primero en la lista y por motivos personales decidimos que no viniera. Ahora que sean cuatro o cinco lesionados da igual, no entiendo el interés, es el morbo. Cuento con todos los seleccionados, en el momento que se ha lesionado no tiene ningún interés", sentenció.