Lorenzo asegura que tiene "un 50 ó 60 por ciento de posibilidades" de correr

Buri Ram , 4 oct .- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), lesionado en el pie derecho, aseguró en el circuito "Chang International" de Buri Ram, que tiene "un cincuenta o sesenta por ciento de posibilidades" de correr el Gran Premio de Tailandia.

"Me encantaría correr, para eso he venido, para intentar correr, y he hecho todo lo posible para acelerar la recuperación de esta lesión, empezando por tener el pie en hielo el mayor tiempo posible y un montón de máquinas para recuperar tanto la fractura como la inflamación de la lesión", explicó el piloto de Ducati.

"Hasta que no me suba a la moto no sabré cómo me molesta al usar el freno trasero y, sobre todo, a la hora de apoyar el pie y sacar la rodilla para inclinar en las curvas de derecha pues en mi caso apoyo sobre los dedos de los pies en los estribos, no con la planta, y eso me va a perjudicar bastante", reconoció Lorenzo.

"Esta mañana ya he probado en la clínica la bota más usada que tengo, que es la más flexible, y una que me ha traído Alpinestars un poco más grande, tanto el botín interior como el exterior, pero creo que me decantaré por la más usada, porque es más flexible y, aunque es más pequeña, me siento mejor", comentó el triple campeón del mundo de MotoGP.

Sobre el percance en el Gran Premio de Aragón y la posterior llamada que recibió de Marc Márquez, el piloto de Ducati explicó que le llamó al día siguiente y sin querer entrar en la conversación, por ser privada, aclaró que "fue una llamada principalmente para interesarse" por su estado.

Lorenzo sí reconoció, sin más, que comentaron la situación pero que no iba a dar más detalles, para aclarar casi de inmediato que "no hay ningún tipo de guerra ni ningún mal rollo".

"Una cosa es lo que pienso de la acción y otra la relación que tenemos fuera de la pista. No tiene nada que ver", apuntó.

"No quiero ser hipócrita y diez días después del incidente sigo pensando lo mismo. Ahora en frío pienso exactamente lo mismo y sí se podría haber evitar el incidente, acabar la carrera y estar aquí al ciento por ciento y desde mi punto de vista Marc fue irresponsable e imprudente, él lo sabe y las personas que han pilotado en esa pista saben que no se puede hacer la curva donde él frenó y con su ángulo", comentó Jorge Lorenzo.

"Él lo sabe, pero yo estoy pagando por esto, porque en Aragón podría haber hecho una buena carrera y ahora aquí estaría al ciento por ciento. Espero que en el futuro otros pilotos paguen lo mínimo posible por este tipo de acciones", señaló el piloto de Palma de Mallorca.

En cuanto al nuevo trazado "Chang International", Jorge Lorenzo explicó que "es un circuito con pocas curvas, bastantes rectas, muy corto, de frenadas fuertes y con algunas zonas enlazadas".

"Es simple, básicamente. Nos debería ir bien".