El M5S y la Liga se enzarzan en una guerra de cifras para el Presupuesto

Roma, 4 oct (EFECOM).- El líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi Di Maio, y el de la Liga, Matteo Salvini, se han enzarzado hoy en una guerra de cifras por las partidas dedicadas a financiar sus promesas electorales en los Presupuestos Generales para 2019.

Ambos vicepresidentes del Gobierno están intentando incluir en este documento, cuyo borrador deben enviar a la Comisión Europea antes del 15 de octubre, los compromisos por los que fueron votados y a los que no quieren renunciar.

El Movimiento Cinco Estrellas quiere incluir un subsidio para parados de 780 euros y la Liga, una reforma del sistema de pensiones para rebajar la edad de jubilación.

Salvini dijo hoy en una entrevista a una emisora de radio italiana que 8.000 millones de euros irán destinados a financiar la ayuda a desempleados y otros 8.000 millones a la modificación del actual sistema de pensiones.

Salvini ha querido dejar claro que se dedicará el mismo dinero al subsidio propuesto por el M5S y a la reforma de las pensiones que abandera su formación ultraderechista.

Pero momentos después su socio de Gobierno, Di Maio, ha advertido en otra entrevista radiofónica que la ayuda a los desempleados se financiará con 10.000 millones de euros, mientras que habrá 7.000 millones para reformar la ley de pensiones.

La Liga ha renunciado parcialmente a su otra medida estrella, una tasa impositiva única del 15 % para todas las rentas, porque Italia, con una deuda superior al 130 % del producto interior bruto (PIB), no tiene recursos suficientes para cubrir todas las propuestas políticas.

El Gobierno valora aplicar este impuesto único inicialmente para los autónomos e implementarlo progresivamente en los próximos meses al resto de ciudadanos.

"No podemos hacer en cinco meses lo que otros no han hecho en diez años", ha justificado Salvini para explicar por qué no se bajará drásticamente los impuestos a todas las rentas desde el próximo enero, tal y como prometió en la campaña electoral para las elecciones generales del pasado marzo.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció que la ayuda del Cinco Estrellas para los desocupados "contribuirá a aliviar del umbral de la pobreza a más de cinco millones de personas".