El líder de Hamás en Gaza asegura que no quiere otra guerra con Israel

Jerusalén, 4 oct (EFE).- El jefe del buró político de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, dijo que no quiere "más guerras" con Israel, aunque precisó que eso no significa que dejará la lucha, en una polémica entrevista concedida a una periodista italiana difundida hoy por medios israelíes.

"No estoy diciendo que no pelearé más. Digo que no quiero más guerras. Lo que quiero es que termine el bloqueo. Mi primer compromiso es tomar acciones que sean del mejor interés para mi gente. Para defenderles, para defender su derecho a la libertad e independencia", dijo Sinwar durante la entrevista, que concedió a una periodista italiana y que será publicada en su totalidad mañana por el diario Yediot Aharonot.

"Una nueva guerra no es del interés de nadie. Desde luego, no nuestro. ¿Quién quiere hacer frente a una potencia nuclear con tirachinas? No se consigue nada a través de la guerra", dijo el antiguo prisionero en Israel, que fue excarcelado en 2011 con otros 1.027 presos palestinos a cambio de la liberación del soldado israelí Guilad Shalit, retenido más de cinco años en la franja.

El diario, que divulgó hoy fragmentos del texto, también publicó que cuando la periodista italiana que le entrevistó, Federica Borri, le preguntó por qué se decidía a hablar ahora y Sinwar aseguró que es porque en este momento "percibe una verdadera oportunidad para la paz".

La publicación de la entrevista ha venido acompañada de polémica, porque el líder islamista negó haber concedido ninguna entrevista a un medio israelí y lamentó que la periodista "no respetara la ética de su trabajo y que, aparentemente, la vendiera al Yediot Aharonot".

La conversación tuvo lugar durante las negociaciones con mediación egipcia entre Hamás, que controla la franja desde 2007, e Israel, que impone un bloqueo sobre el enclave desde entonces, que cuentan con el apoyo de la ONU.

En este proceso indirecto se intenta negociar una tregua de larga duración entre ambos, con el cese de hostilidades de las milicias palestinas y un alivio del bloqueo israelí.

Sinwar anunció recientemente que no se ha llegado a ningún acuerdo, pero mostró la voluntad de los islamistas y otros grupos palestinos para lograrlo y expuso: "Es importante dejar claro una cosa. Si somos atacados, nos defenderemos. Como siempre. Y tendremos otra guerra. Pero luego, en un año, aún seguiréis aquí y de nuevo os diremos que no conseguisteis nada con la guerra".