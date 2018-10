Ignacio Escolar: Es más fácil criticar al poder político que al económico

Medellín , 4 oct .- El periodista español Ignacio Escolar, director de eldiario.es y ganador del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, aseguró hoy en Medellín que es "mucho más fácil" criticar al poder político que al económico.

Escolar detalló durante su intervención en el Festival Gabo que cuando en su medio publican una exclusiva relacionada con algún responsable político obtienen un gran eco en otros medios, mientras que cuando está relacionada con empresas o actividades económicas tiene "menos repercusión".

Eso se debe, en su opinión, a que en ese ámbito "el margen de maniobra de muchos medios es menor", según comentó en una charla que sostuvo con la periodista brasileña Natalia Viana y el francés Jean-François Fogel en el Festival Gabriel García Márquez de Periodismo.

Por ello, consideró que eldiario.es "logra hacer periodismo por su modelo económico", que fue "el cimiento sobre el que se construyó después lo demás".

"Es una empresa periodística solvente, que no le debe nada a nadie. Solo si tiene eso puedes bailar encima, puedes dedicarte a trabajar sin presiones, con libertad y con independencia", afirmó el director de un medio que es financiado por sus lectores.

El periodista también se refirió a la prensa digital, que explicó que en un principio era considerada como "la segunda división, el sitio donde mandaban a los jovencitos, los periodistas que castigaban. Era un sitio lateral en las redacciones".

"Se consideraba un periodismo donde no cabía el análisis, la investigación exclusiva, o de profundidad", añadió.

Sin embargo, subrayó que el periodismo digital ha llegado para sustituir al impreso, ya que no lo complementa ni es una moda pasajera.

En este sentido, añadió que hace unos años "sólo el papel podía soportar las redacciones para el periodismo de calidad", una situación que ahora se ha invertido por completo ya que únicamente el digital "es capaz de liberarse del costo industrial que supone el papel y ejercer un periodismo independiente".

Escolar también consideró que hace 20 ó 30 años "había unas barreras más fuertes entre los distintos medios" y no se cruzaban esas fronteras.

"En mi caso, mi carrera ha sido mestiza, me ha tocado de todo y no es tan difícil porque la tecnología hace que las barreras que antes existían no sean tan altas", subrayó el periodista, que ha trabajado en medios en papel, digitales, radio y televisión.

En su opinión, en todos esos medios "lo verdaderamente difícil es tener algo que contar".

Sin embargo, valoró la complementariedad entre los medios digitales, las radios y las televisiones al agregar que eldiario.es "ha conseguido tanta influencia en España" porque tiene la "salida al mar" que le granjean la televisión y la radio.

"Hemos conseguido que los medios se fíen de que cuando damos una noticia es de verdad una noticia porque cada exclusiva que hemos publicado se ha demostrado después cierta", apostilló.

Por todo ello, concluyó que la influencia de eldiario.es "no se entendería sin el papel de la televisión y la radio", especialmente del canal de televisión La Sexta y la emisora Cadena Ser.