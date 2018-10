Iceta pide un informe jurídico a los letrados y el PSC sopesa acudir al TC

Barcelona, 4 oct (EFE).- El líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha pedido un informe jurídico a los letrados del Parlament para conocer si el acuerdo sobre los diputados suspendidos de Junts per Catalunya se adecúa al auto del Tribunal Supremo, mientras su partido sopesa si acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).

Las cúpulas de JxCat y ERC han alcanzado esta tarde un acuerdo para desencallar el voto delegado de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, tras la reunión al más alto nivel que se ha celebrado en el despacho del president Quim Torra en el Parlament.

El acuerdo pasa por que los cuatro diputados de JxCat afectados -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- hayan registrado un escrito individual en el que avalan el documento que a su vez ha presentado esta mañana el portavoz de su grupo, Albert Batet, anunciando que "continuará votando en representación" suya e invocando la delegación de voto que ya ejercían desde la primavera.

En la reunión de la Mesa del Parlament posterior, la mayoría de cuatro miembros JxCat y ERC en este órgano, incluido el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha validado el acuerdo entre las dos formaciones independentistas, pese a las reticencias que han expresado los letrados de la Cámara catalana y la oposición de Ciudadanos y PSC, que han presentado peticiones de reconsideración.

No obstante, Iceta ha presentado en paralelo un escrito dirigido a Torrent en el que solicita un informe jurídico a los letrados de la cámara sobre la adecuación del escrito registrado por JxCat al "contenido y alcance" del auto del Tribunal Supremo.

Además, fuentes socialistas han explicado que el grupo PSC-Units sopesa la posibilidad de, en función de lo que ocurra en las próximas horas en el pleno, acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).

Los letrados del Parlament no han avalado en la reunión de la Mesa de esta tarde el acuerdo alcanzado entre Junts per Catalunya y ERC sobre los cuatro diputados suspendidos de la formación liderada por Carles Puigdemont porque, a su entender, "no subsana los errores" sobre los que ya habían alertado esta mañana.