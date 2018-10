Hacienda plantea un impuesto a las grandes tecnológicas del 3 %

Madrid, 4 oct (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado hoy un impuesto del 3 % para las grandes tecnológicas, la denominada tasa Google, que gravaría la publicidad, la venta de datos de los ciudadanos y las transacciones entre los particulares y el comercio.

En declaraciones a la prensa tras comparecer en la Comisión de Hacienda de Senado, Montero ha especificado que este gravamen, que se tramitará como una proposición de ley al ser un impuesto nuevo, afectará a las multinacionales tecnológicas con una facturación superior a los 750 millones de euros en el mundo y 3 millones en España.

La ministra ha especificado que el Ejecutivo plantea trasponer exactamente la propuesta europea que fija el tipo en el 3 % y ha incidido en que va dirigida a empresas digitales en el negocio de la compra, de la hostelería y de algunos transportes.

Montero ha señalado que Hacienda trabaja para recabar el apoyo de Podemos y de otras fuerzas políticas de cara a presentar esta proposición de ley, que sería tramitada prácticamente al mismo tiempo que los Presupuestos de 2019, y ha puntualizado que el Ejecutivo trabaja intensamente para que todo esté listo en noviembre.

Ha resaltado que este nuevo impuesto no va dirigido a una empresa particular sino a gravar unas actividades que hay en las redes y que son denunciadas por los sectores tradicionales al no tener una fiscalidad adecuada.