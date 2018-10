CSIF cree que el Supremo constata el abuso de interinos por la Administración

Madrid, 4 oct (EFECOM).- CSIF ha considerado hoy que la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el cese de personal interino constata el "abuso" de este tipo de contratación por parte de la Administración, así como la "situación de desprotección e inestabilidad" del empleo público, apunta en un comunicado.

El Supremo ha declarado nulo el cese del personal interino al considerar "abusiva" la utilización de contratos de duración determinada, por lo que obliga a la Administración a mantener a éstos en sus puestos y a pagar las retribuciones no abonadas hasta que cumpla con la normativa.

En declaraciones a Efe, el portavoz de CSIF Pedro Poves ha señalado que es la segunda sentencia del Supremo en este sentido, "empujado" por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo que genera jurisprudencia.

Se trata de un "caso claro de abuso" por el que se declara el cese ilegal, aunque los afectados no se convierten en interinos no fijos porque esa es una institución laboral y no una institución contencioso administrativa, ha aclarado.