La Comisión Europea reacciona al baile de May con frases de canciones de ABBA

Bruselas, 4 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) reaccionó hoy al comentado baile a ritmo de ABBA de la primera ministra británica, Theresa May, con una buena dosis de humor y encadenando títulos de canciones de la célebre banda sueca para referirse a las negociaciones del "brexit.

"Apreciamos un pequeño baile. Hacen falta dos para bailar un tango, y preferimos que la música fuese 'Dancing Queen' (Reina del baile) que 'The winner takes it all' (El ganador se lo lleva todo)", comentó el portavoz jefe de la Comisión, Margaritis Schinas, ante una pregunta de un periodista británico formulada, también, con títulos de canciones de ABBA.

El reportero de "The Daily Telegraph" había planteado al portavoz una serie de cuestiones sirviéndose de varios títulos de canciones de ABBA, como "¿'Voulez-vous' un acuerdo?" o "¿Daréis una oportunidad con May o ella tendrá que enfrentar su 'Waterloo'?".

El periodista hacía referencia a temas como "Take a chance on me" (Dame una oportunidad), "Voulez-vous?" (¿Quieres?) o "Waterloo".

"¿Qué puedo decir?, las rupturas nunca son fáciles", concluyó el portavoz comunitario, citando la letra de la famosa "Knowing me, knowing you" (Conociéndome, conociéndote), también de la banda que ganó el festival de Eurovisión en 1974.

La rueda de prensa diaria de la institución continuó después con su sobriedad habitual después de que el siguiente periodista, al preguntar también sobre el "brexit" iniciara su cuestión reconociendo la dificultad de mantener el nivel retórico con referencias a ABBA con un sincero: "'Mamma Mia', no sé si puedo seguir por ahí".

Las negociaciones del "brexit" enfrentan ahora un periodo clave para garantizar que el Reino Unido abandona la Unión Europea (UE) con un acuerdo el 29 de marzo de 2019, si bien aún no se han alcanzado consensos en asuntos como la frontera irlandesa o la futura cooperación económica.

Los líderes de los Veintisiete debatirán el estado de las negociaciones durante una cena de trabajo durante la cumbre europea el próximo 17 de octubre. EFE