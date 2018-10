El cine español acude a Busan con "Las distancias", de Elena Trapé, al frente

Seúl, 4 oct (EFE).- El cine español acude al Festival Internacional de Cine de Busan con varias producciones entre las que destacan la gran triunfadora del pasado Festival de Málaga, "Les distàncies" ("Las distancias"), de Elena Trapé, o el último trabajo de Penélope Cruz y Javier Bardem.

El festival de la ciudad portuaria surcoreana, el mayor de Asia, exhibirá este año dentro de su sección Flash Forward, dedicada a cineastas jóvenes no asiáticos, el trabajo de Frapé, que recibió los premios a mejor película, mejor dirección y mejor actriz principal (Alexandra Jiménez) en el último Festival de Cine Español de Málaga.

A su vez, el certamen, que concluye el próximo 13 de octubre, presenta también en la sección "World cinema" "Todos lo saben", drama familiar que abrió Cannes y en la que el realizador iraní Asghar Farhadi ha contado con Penélope Cruz y Javier Bardem para encabezar un reparto que completan nombres de la talla de Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Eduard Fernández o Ricardo Darín.

Precisamente Chino Darín, hijo del aclamado actor bonaerense, es uno de los protagonistas de la coproducción hispano argentina "El ángel", filme policiaco de Luis Ortega, que también se verá en el festival.

España coproduce también en la cruenta "La noche de 12 años", de Alvaro Brechner, en la que el malagueño Antonio de la Torre da vida al expresidente uruguayo José Mújica durante su calvario como prisionero de los golpistas de la cívico-militar.

En Busan brillará además el cine mexicano, que trae largos como la aplaudida "Roma", de Alfonso Cuarón, "La camarista", de Lila Avilés, "Museo", de Alonso Ruizpalacios, o "Nuestro tiempo", de Carlos Reygadas.

El festival cuenta en general con amplia participación latinoamericana, ya que se proyectan también "Pájaros de verano", de los colombianos Cristina Gallego y Ciro Guerra, "Animal", de Armando Bo, "Loveling: Amor de madre", del brasileño Gustavo Pizzi, o "El extraordinario viaje de Celeste García", del cubano Arturo Infante.

La muestra se inaugura hoy con "Beautiful Days" del surcoreano Yun Je-ro, drama sobre una norcoreana que decide dejar atrás a su familia para desertar al Sur, y tendrá 10 filmes a concurso en su sección "New Currents", que premia a nuevos talentos asiáticos.

Como es habitual, los asistentes al festival, que este año presenta 323 filmes de 79 países, podrán ver además los últimos trabajos de los directores asiáticos de mayor renombre.

En esta edición estarán presentes los de los japoneses Naomi Kawase ("Vision") y Shinya Tsukamoto ("Killing"), los chinos Jia Zhangke ("Ash is purest white") y Zhang Yimou ("Shadow"), el taiwanés Tsai Ming-Liang ("Your face"), el iraní Jafar Panahi ("3 faces"), la libanesa Nadine Labaki ("Capernaum") o el filipino Brillante Mendoza ("Labakyan" y Alpha the right to kill").