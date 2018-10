Bukele apela a la "inversión masiva" en la juventud para evitar mediocridad

Guatemala, 4 oct (EFE).- El mayor reto para el próximo Gobierno de El Salvador será la juventud y saber valorar el "bono demográfico", lo que solo se puede cumplir con una "inversión masiva", aseguró el candidato de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y exalcalde capitalino, Nayib Bukele.

En una entrevista con Efe, el candidato afirmó que su país "debe entender" que "su más grande recurso es la gente" y que, de no aprovecharse "el bono demográfico que ya quisieran tener los países europeos", entonces El Salvador se condenaría "a la mediocridad de siempre".

Lo que sucede en los países que cuentan con altas tasas de natalidad, como sucede en Centroamérica, es que "nos quejamos de la gran cantidad de hijos que tienen las personas" en lugar de pensar en una inversión "masiva".

Un profundo aporte a la niñez, que consideró "la mayor riqueza" del país centroamericano, "pero también a la cultura, el arte, el deporte, la vivienda y la infraestructura", señaló, "romperá la brecha de desigualdad".

El candidato mejor posicionado en las encuestas de intención de voto de cara a los comicios de febrero de 2019 explicó que, aunado al cuidado de la niñez y de la gente, otro gran reto de país es la necesidad de "incentivar más polos de desarrollo", lo que combatiría la migración hacia San Salvador o Estados Unidos.

"No vamos a poder ser un país próspero si seguimos exportando a la juventud", pero si "no desarrollamos el resto del país y nos olvidamos de la mentalidad de exportar a la gente para incrementar las remesas" no habrá "progreso", sostuvo.

Bukele prevé que "el bipartidismo de ideologías extremas y arcaicas que gobernó el país los últimos 30 años" ya no podrá evitar "que compitamos, como lo hicieron reiteradamente", luego de su salida del FMLN y su periplo por diversos esfuerzos hasta aterrizar en la Gana.

"Están tratando de competir y reducir la desventaja que tienen, pero buscan ponernos todos los obstáculos posibles y ese es el reto mayor al que nos enfrentamos como movimiento", detalló.

Esos "poderes arcaicos" aún no han "entendido" que la sociedad cambió y que "la política del futuro ya está aquí", en este "momento de transición" que se disputa entre "el claroscuro de la noche a la mañana o de la mañana a la noche, pero que no se sabe hacia dónde se dirigirá".

Como cualquier cambio histórico, "como la revolución industrial o el conflicto de izquierda-derecha que culminó en 1989", sostuvo, "estamos viviendo la transformación de las redes sociales y el cambio de la comunicación, pero parece que hay quienes no lo quieren ver".

Ya sean políticos, empresarios o grandes medios de comunicación, Bukele advirtió que quien no comprenda y se adapte a "las nuevas reglas del juego", con una comunicación abierta y directa entre la población y los actores políticos, "está condenado a repetir los vicios del caudillismo y las mismas nefastas políticas anteriores".

Dijo que él no enarbola dicha "política del futuro" como un vehículo de campaña, sino que "es un hecho que llegó, por el cambio de las relaciones humanas y de la información".

Eso, sin embargo, no triturará las propuestas, sino los medios y las formas, puesto que "ahora -precisó- hay políticos que con un par de miles de dólares ganan elecciones por encima de otros que tienen a disposición decenas o cientos de miles de dólares y que no han entendido nada".

Según una encuesta de la firma Cid Gallup, del pasado 24 de septiembre, Gana cuenta con el 39 por ciento de intención de voto; Arena y sus aliados, el 31 por ciento y la exguerrilla del FMLN, el 13 por ciento, mientras que un 17 por ciento está indeciso.

Esta es la primera ocasión desde 1994 que un partido que no sea Arena y el FMLN, fundados en la década de 1880, encabeza las encuestas de los comicios presidenciales en El Salvador.

Bukele, expulsado en 2017 del FMLN y procesado judicialmente por calumnia y violencia machista, se unió a Gana tras la cancelación de la formación de centro izquierda Cambio Democrático (CD) y el retraso en la inscripción de su movimiento Nuevas Ideas como partido.