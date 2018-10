Berizzo ve el Athletic-Real "al mismo nivel" que River-Boca o Celta-Depor

Lezama , 4 oct .- El entrenador del Athletic Club, Eduardo Berizzo, colocó el derbi de este viernes ante la Real Sociedad "al mismo nivel" que otros partidos de máxima rivalidad que vivió ya como futbolista o técnico, como el River Plate-Boca Júniors en Argentina o el Celta de Vigo-Deportivo de la Coruña en Galicia.

Para Berizzo, los derbis significan "lo más importante que hay en el fútbol" y por ello les da "importancia máxima". "Es un partido de alto voltaje. Un derbi significa mucho para un entrenador, para un futbolista y, sobre todo, para los aficionados. Queremos ganarlo porque eso significa dejar feliz en nuestra gente", explicó

"Es una semana donde la tensión por el partido se nota", apuntó, destacando "la convivencia ente las aficiones" en un choque "entre dos equipos con historia".

Ya en lo futbolístico, pidió a su equipo "equilibrio emocional" y "jugar con mucha profundidad". "Hay que jugar con equilibro, imaginación e inspiración en el campo rival", dijo, añadiendo que., en ataque, "elegir la mejor jugada será fundamental mañana".

"Es un rival duro y en un derbi no hay favoritos. La Real es un equipo peligroso y no podemos exponernos a sus contraataques. Tenemos que atacar con equilibrio y mucha profundidad", avanzó.

Berizzo adelantó que, independientemente del posicionamiento que tengan que adoptar para realizar "la presión" al rival, en ataque el Athletic utilizará el 4-3-3 como sistema.

Sobre la Real, asumió que "las bajas" le están impidiendo hacer un once "reconocible" a un Asier Garitano que hizo "un grandísimo trabajo en el equipo anterior", el Leganés, y que cree que necesita tiempo para plasmar sus ideas. "Todo lleva un tiempo", dijo al respecto, de la Real, como también del Athletic.

De su equipo, destacó que, a pesar de que solo suma 7 puntos en seis partidos, una victoria, cuatro empates y una derrota, solo se "desarmó" 15 minutos contra el Villarreal

En ese sentido, cree que "después de ver el Tottenham-Barcelona de ayer" en Londres, "hay que dar muchísimo valor" a lo que hizo su equipo el pasado "en el Camp Nou", donde empató a un gol.

Aunque asume lagunas y errores, considera que su equipo ha "jugado bien mucho tiempo de cuatro partidos", "sabe lo que le pasa" y que "no es una cosa difícil de solucionar". "Hay que jugar con equilibrio y mucha profundidad", explicó.

Al respecto, aseguró no estar preocupado por la falta de gol ni de su equipo. "En años anteriores el centro encontraba la cabeza exacta con Raúl (García) y Aritz (Aduriz)", dijo sobre el ataque", dijo, en cuanto al ataque rojiblanco.

Y de Iñaki Williams, en particular, tiene claro que "la insistencia en la llegada determinará el gol". "Me preocuparía si no hubiera llegada, me preocupa tener ocasiones de gol. Pero es joven y encontrará la serenidad en las definiciones. Está muy cerca de marcar y es lo que me hace ver la situación con optimismo", añadió.

Para mañana, admitió la posibilidad de que la Rea salga con cuatro jugadores habitualmente medios centro porque "(David) Zurutuza y (Rubén) Pardo ya han jugado en banda", pero adelantó que: "no estoy confeccionando muy equipo en función del rival".

Por último, Berizzo se mostró orgulloso de haber fichado por el Athletic, un club "muy familiar", con un gran "sentido de pertenencia" y con "una gran impacto en la sociedad".

"Es familiar, cercana, íntima y tiene una calidad humana dentro que lo hace entrañable. Todo el mundo trabaja con entusiasmo y preocupado por hacer bien su trabajo", dijo sobre la gente que trabaja en las Instalaciones de Lezama. "Me enorgullezco de haber decidido venir porque veo desde dentro todo lo que parece desde fuera", añadió.