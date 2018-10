Advíncula: "Trabajo para estar a la altura de la mejor Liga"

Madrid, 4 oct (EFE).- Luis Advíncula, lateral derecho peruano del Rayo Vallecano, declaró este jueves que de la Liga española le ha "sorprendido todo" y apuntó que trabaja para "estar a la altura" del mejor campeonato del mundo.

Advíncula cumple su primera experiencia futbolística en Europa y lo está haciendo en la Liga española, en las filas del Rayo Vallecano, con el que lleva disputados seis partidos.

"De la Liga española me ha sorprendido todo. La organización, los jugadores y los equipos. Sé que estoy en la mejor y trato de trabajar para estar a la altura", dijo el internacional peruano, titular en este inicio de campaña a las órdenes de Míchel.

"Sabíamos que el comienzo no iba a ser fácil, la mayoría de los jugadores somos nuevos y nos estamos conociendo. El objetivo lo tenemos todos claro y es que el equipo se mantenga muchos años en Primera. Esa es la principal. La segunda es ver a donde podemos llegar", confesó.

La próxima jornada, el Rayo visita el estadio de Butarque para medirse al Leganés, colista de la categoría y también equipo madrileño.

"Va a ser un partido complicado. Sabemos que tenemos que jugar de manera inteligente. Hay que conseguir puntos donde sea y ya nos urge sumar de tres en tres. Vamos con esa mentalidad", señaló.

Advíncula ya se ha estrenado como goleador en la Liga española. Lo hizo en Anoeta frente a la Real Sociedad.

"Fue un sueño cumplido. Uno siempre sueña con jugar en esta Liga y al marcar sentí que todo el trabajo que había realizado se expresó en ese gol", comentó el jugador peruano, al recoger este jueves el premio al 'Jugador cinco estrellas' del Rayo de los meses de agosto y septiembre.

Por último, Advíncula se mostró centrado en su trabajo en el Rayo, al margen de la presión y los comentarios que puedan existir sobre su rendimiento.

"Los comentarios no me influyen. Trato de no escuchar las cosas que se dicen en la prensa porque así estoy más tranquilo y enfocado en lo que yo quiero", finalizó.