Setién advierte que no le "gustaría cambiar a nadie a los diez minutos"

Sevilla, 3 oct (EFE).- El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha advertido que no le "gustaría tener que cambiar a nadie a los diez minutos" del partido europeo de este jueves ante el Dudelange luxemburgués, rival a priori muy asequible, aunque previno de que "el fútbol siempre hace regates inesperados y da sorpresas".

En la rueda de prensa previa a su debut europeo en el Benito Villamarín, Setién ha pedido a sus jugadores "seguir en la misma dinámica" para "afrontar el partido con la máxima seriedad", pese a que puedan "pensar que es un rival débil, pero ha superado tres fases previas y al Milan le costó superarlo".

El técnico cántabro se considera ante la ocasión de sumar "tres puntos importantes para mantener la ilusión" que tiene por "pasar esta fase de grupos" en la que también figuran el Milan y el Olympiacos.

El preparador bético está "satisfecho" por el inicio de Liga de los suyos pero "echa de menos algunos goles merecidos" que le habrían supuesto "sumar puntos para estar líderes", si bien avisó de que el Betis "nunca" estará "a la altura de los grandes, salvo en momentos puntuales, pero esto dura diez meses".

Setién piensa profundizar en su política de rotaciones porque considera "bueno que el otro día jugaran siete que no vienen jugando y aun así, el equipo ganase", lo que le hace pensar que su equipo "sumará mucho con estos jugadores", si bien es consciente de que "los futbolistas quieren jugar, no quieren descansar".

Pese a ello, el entrenador santanderino confesó no saber realmente lo que va a dar de sí una plantilla a la que le "está costando sacar los partidos adelante" pese a "superar siempre al rival"; y también previno sobre "el nivel de otros equipos que estarán arriba: Valencia, Sevilla, Celta que tiene un equipazo, Athletic, Real Sociedad, Getafe, al que cuesta mucho ganarle...".

"No me gusta hacer conjeturas pero si seguimos así, competiremos con esos equipos hasta el final. El año pasado llegamos, tras ganar siete partidos seguidos, con opciones de luchar y eso fue lo que nos catapultó. Hay igualdad en Liga, cuesta ganar y sacar los partidos adelantes. No hay resultados contundentes", añadió Setién.