El sector del transporte, en "situación endiablada", según presidente de CETM

Ávila, 3 oct (EFECOM).- El presidente nacional de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Ovidio de la Roza, ha considerado hoy que el sector atraviesa "una situación endiablada", según ha dicho a los periodistas en Ávila, donde se celebra desde hoy y hasta el sábado el XVII Congreso Nacional de Empresarios de Transporte.

De la Roza ha argumentado que el colectivo padece "serios problemas", tanto de reglamentación nacional como europea, y derivados de la propia competitividad del sector.

Así lo ha manifestado, antes de la inauguración de este Congreso en el Palacio de Congresos Lienzo Norte de la capital abulense, donde se abordarán estas dificultades, en un encuentro que a su juicio "puede marcar, con sus conclusiones, un punto y aparte en el sector".

Durante la reunión también se tratarán temas fiscales, sobre infraestructuras y laborales, todo ello dentro de un sector "muy preocupado con la situación política" que también ha calificado de "preocupante", al no saber "cuánto durará el Gobierno, o si habrá elecciones".

En el Congreso se podrán ver "algunos camiones último modelo, que ya no vienen por diesel, aunque el diesel no es lo que se ha dicho desde alguna imprudente manifestación de una ministra", porque no contamina "en los términos ni mucho menos que se han comentado", ha señalado.