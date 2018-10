Perone: "Tenemos que dar un pasito más en la faceta defensiva"

Zaragoza, 3 oct (EFE).- El defensa brasileño del Real Zaragoza Bruno Perone ha declarado hoy que su equipo tiene que dar "un pasito más" en la faceta defensiva para "equilibrarse" y conseguir buenos resultados.

"Tenemos un buen equipo y sabemos defender bien pero tenemos que dar un pasito más en esta faceta", ha asegurado el zaguero del conjunto aragonés que ha añadido que los equipos que ascendieron la pasada temporada se caracterizaron "por defender bien" y que si son capaces de no encajar goles estarán seguro entre los mejores.

Igualmente ha analizado que el Real Zaragoza tiene un ataque "muy bueno" con jugadores que están en un gran momento como Pombo, Alvaro Vázquez y Marc Gual pero ha advertido que en la Segunda División "no se vive solo de ataque" y ha reiterado la necesidad de mejorar en defensa, así como de tener más equilibrio .

A este respecto ha incidido en el juego a balón parado, tras que los dos primeros tantos del Albacete en la pasada jornada llegaran en jugadas de estrategia: "el balón parado es complicado pero hay que estar más atentos y no solo la gente más alta. Defendemos once y atacamos los once. Tenemos que estar más fuertes en balón parado".

El jugador sudamericano cree que el empate obtenido en el último encuentro contra el Albacete supuso ganar "más que un punto" por la forma en la que se logró.

"Cuando el partido se pone en contra 2-0 muy pronto piensas que vas a tener las cosas muy difíciles, pero cuando haces la segunda parte que jugamos da confianza y mas seguridad, te hace creer que ese es el camino y que en momentos difíciles se muestra nuestra fuerza, algo que seguimos pensando. Nosotros no dejamos de creer en ningún momento", ha resaltado.

Con respecto al encuentro del próximo lunes contra Osasuna en La Romareda, Perone ha apuntado que va a ser "muy bonito".

"Sabemos que la rivalidad es muy fuerte y todos tenemos ganas de jugar y sumar tres puntos. Sería perfecto hacerlo en nuestra casa delante de nuestros aficionados", ha apostillado.