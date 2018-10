Mario Mola: "Quiero el cuarto título mundial"

Calviá , 3 oct .- El triatleta español Mario Mola ha confirmado este miércoles, al recibir un cálido homenaje en la localidad mallorquina de Calviá (Mallorca), que su próximo "gran objetivo" es conquistar el cuarto título mundial consecutivo en la especialidad de triatlón.

"Será el título más importante por el que voy a luchar el próximo año, porque uno no sabe hasta cuándo podrá competir con los mejores", ha declarado Mola a EFE antes del acto celebrado en la pista de atletismo de Magaluf (Calviá) y al que asistieron la consellera de Cultura, Participación y Deportes del Govern Balear, Fanny Tur y autoridades locales, entre ellas, el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal.

El alcalde entregó un obsequio a Mola y un ramo de flores para su pareja, la también triatleta Carol Routier, que se recupera de un accidente sufrido en un entrenamiento.

Mola ha agradecido todas las muestras de cariño y ha destacado "el valor y la fortaleza de Carol" para superar las adversidades "en un año difícil para mí en lo personal", resumió.

El tricampeón mundial de las Series Mundiales de Triatlón participó en una sesión de calentamiento conjunto con niños del Club de Atletismo ADA, al que él perteneció en sus inicios, antes del acto institucional en el que se le rindió homenaje tras su tercera corona conquistada en Gold Coast (Australia).

"Esta pista me trae muchos recuerdos porque aquí gané el título en los 5.000 metros Junior de España en 2009, cuando la instalación fue inaugurada", explicó Mola, de 28 años.

"Este homenaje me hace muy feliz, estoy muy contento", dijo el deportista mallorquín, quién envió un mensaje a los jóvenes que se plantean triunfar en el difícil deporte del triatlón.

"Los chicos y chicas deben perseguir su sueño, pero sin obsesionarse. Hay que disfrutar del deporte, pero los estudios siempre deben tener la prioridad", remarcó.

Los jóvenes atletas del Club de Atletismo ADA ya han solicitado por escrito al Ayuntamiento de Calviá que la pista lleve el nombre de Mario Mola como reconocimiento a su enorme palmarés, una petición que al campeón mundial le hace "mucha ilusión", según reconoció.

El triatleta asegura que su carrera deportiva atraviesa por un gran momento y pide que las lesiones le "respeten" para cumplir con todos sus objetivos, que pasan, por el momento, por alzar su cuarto título mundial.

"Si la salud me acompaña y las lesiones me respetan mi objetivo será la cuarta corona mundial, es decir, debo luchar para estar en la lucha, pero está claro que no todo dependerá de mí", indicó Mario Mola.