Investigan al jefe del Parlamento Europeo en Atenas por fraude financiero

Atenas, 3 oct (EFE).- El director de la oficina del Parlamento Europeo en Atenas, Leónidas Antonakópulos, ha sido suspendido junto a otros dos funcionarios después de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) abriese una investigación por supuestas irregularidades financieras.

Antonakópulos negó hoy, en declaraciones al medio griego newpost.gr, haber cometido irregularidad alguna y defendió que las cifras que barajan desde la oficina son muy pequeñas.

"No he ensuciado mi nombre en 30 años, fuera cual fuera mi puesto. Es extraño hacer esto tres meses antes de que me retire", dijo.

Además, fueron suspendidos de sus cargos el responsable de relaciones públicas de la oficina y un funcionario público de alto nivel, cuyos nombres o nacionalidades no han trascendido.

La noticia se hizo pública cuando la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Marjory van den Broeke, confirmó al diario heleno Kathimerini que la OLAF había llevado a cabo una investigación preliminar y había requerido continuar con las pesquisas.

"Hay serias dudas sobre ciertas transacciones financieras llevadas a cabo por estos individuos", dijo van den Broeke.

La naturaleza de dichas transacciones sospechosas y el inicio de la investigación no han sido especificadas.