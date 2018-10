Hospital de Torrejón participa en estudio para evitar parto gemelar prematuro

Madrid, 3 oct (EFE).- El Hospital Universitario de Torrejón forma parte de un ensayo clínico que tiene como objetivo la prevención de partos prematuros en gemelos y cuenta con el patrocinio de The Fetal Medicine Foundation, la organización más importante de medicina fetal a nivel mundial, informa el hospital en un comunicado.

El 'Estudio EVENTS' (del inglés 'Early vaginal progesterone for the preVention of spontaneous prEterm birth iN TwinS') tiene por objetivo analizar si con el uso preventivo de progesterona vaginal desde el primer trimestre de embarazo se reduce la incidencia de parto antes de la semana 34, periodo en el que la prematuridad asocia peores consecuencias.

El hospital de Torrejón ofrece la posibilidad de participar en el estudio a todas aquellas mujeres con gestaciones gemelares bicoriales o monocoriales (mellizos o gemelos) que acudan al hospital antes de la semana 14 del embarazo.

Se trata de un ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo, y doble ciego. Es decir, se divide a las madres que deseen participar en dos grupos al azar, y la mitad de las participantes recibe tratamiento, mientras que la otra mitad recibe un placebo -un comprimido sin principio activo-, pero ni los investigadores ni las pacientes conocen el grupo al que pertenece la madre.

Durante el ensayo se les hace un cuidado y seguimiento exhaustivo de la gestación a cargo de profesionales altamente cualificados y, al final del embarazo, cuando todas las madres hayan tenido a sus bebés, se analizará si hubo diferencias entre ambos grupos.

El hospital de Torrejón señala que el ensayo cuenta con la máxima garantía de seguridad para las madres y sus futuros bebés y con el compromiso de rigor científico y profesionalidad de los investigadores que participan.

El estudio comenzó en agosto de 2017 y en el momento actual ya han participado más de 700 madres en España, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, y Reino Unido.

Su fecha de finalización está prevista para la segunda mitad de 2019, cuando se alcance la cifra total de 1.080 gestaciones, todo ello con la ayuda de equipos altamente especializados, con la garantía de seguridad y buena práctica de los profesionales que participan.

La doctora Belén Santacruz, Jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Torrejón, y la doctora María del Mar Gil, investigadora principal del estudio en el hospital, señalan que, "desafortunadamente, el parto prematuro por debajo de la semana 34 en gestaciones gemelares es diez veces mayor que en gestaciones únicas, complicando más del 10% de los casos".

"Los resultados obtenidos en estudios previos son prometedores por lo que, siendo la progesterona un fármaco seguro y muy estudiado en el embarazo, supondría un gran avance en el cuidado de estas madres y sus futuros hijos", indican las doctoras, que invitan a participar a todas las gestantes de gemelos de menos de 14 semanas.