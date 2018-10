Fomento garantiza a la Xunta los tiempos de conexión previstos con el AVE

Santiago De Compostela, 3 oct (EFE).- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha comprometido hoy en Santiago de Compostela los tiempos de conexión previstos de Galicia mediante tren de alta velocidad con la meseta, con lo que las obras finalizarán en 2019 y está previsto que los billetes puedan empezar a venderse en 2020, en un mes aún sin concretar.

Ábalos ha visitado hoy la capital gallega para reunirse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y ratificar los compromisos del Gobierno con las de infraestructuras gallegas pendientes analizados el pasado mes de julio entre el propio presidente gallego y Pedro Sánchez en una reunión en La Moncloa.

Al término de la reunión, ambos han comparecido en conferencia de prensa, en la que el ministro ha dicho que el Gobierno ni se opone ni está a favor de la transferencia de la AP-9 a Galicia, una demanda unánime del Parlamento gallego, sino que su postura ha sido facilitar el debate de la iniciativa, "vetada" en la anterior legislatura, y estudiar la cuestión.

Ha recordado que el Ministerio de Fomento se ha opuesto tradicionalmente a esa transferencia, con ejecutivos tanto del PP como del PSOE, y ha señalado que la decisión que tome el Gobierno, en cualquier caso, se hará en el marco de una reflexión sobre el conjunto de las vías de comunicación para no tener un posicionamiento arbitrario.

Núñez Feijóo ha agradecido tanto la visita del ministro como el conocimiento de los temas pendientes, así como el compromiso "inequívoco" de finalización de las obras del AVE en el año 2019.

Sobre la AP-9 ha insistido en que Galicia quiere la transferencia porque entiende que cabe en el Estatuto de Autonomía, ya que discurre íntegramente por territorio autonómico y se ha agarrado al compromiso del responsable de Fomento de no tener una decisión tomada todavía, ni a favor ni en contra.

"El ministro no ha dicho que no, yo no se lo he escuchado", ha afirmado, a lo que Ábalos ha replicado: "Es un buen resumen".