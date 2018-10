El expresidente de CIAF niega ahora una reunión con Ana Pastor sobre el Alvia

Madrid, 3 oct (EFECOM).- El expresidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) Vicente Rallo ha dicho esta tarde que en su declaración en el Congreso de esta mañana aludió a una reunión con la exministra de Fomento Ana Pastor "por error" en "un lapsus" y que ese encuentro en 2015 no existió.

Rallo ha dado esta explicación a periodistas en los pasillos del Congreso horas después de haber declarado que Pastor le pidió que no reabriera las investigaciones sobre el accidente de Angrois con 80 fallecidos aunque la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) lo hubiera solicitado al detectar falta de independencia en la CIAF.

Según Rallo ha dicho esta tarde, después de 98 minutos de comparecencia ante los diputados se le "ha deslizado la palabra ministra" cuando quería decir que la consulta sobre si reabrir las investigaciones la hizo realmente con el pleno de la CIAF, que es el que tendría la competencia.

"Debí haber dicho consulté a la CIAF, que fue con la que consulté, al pleno de la CIAF, y se me ha deslizado la palabra ministra", ha expuesto Rallo, quien ha reiterado, al igual que hizo esta mañana durante la comparecencia, que jamás tuvo indicaciones por parte del Gobierno en su período como presidente.

Rallo volverá a comparecer esta tarde ante la comisión de Fomento del Congreso para dar su nueva versión sobre su "lapsus".

Esta mañana fue la diputada de En Marea-Unidos Podemos Alexandra Fernández quien le preguntó al expresidente de la CIAF si él quiso reabrir las investigaciones en 2015.

La explicación de Rallo fue esta: "No me parecería mal que se volviera a investigar (...) Ya se lo dije a la ministra cuando la ERA nos mandó el documento: si hay que hacer una investigación, se hace tabla rasa e iniciamos de nuevo la investigación. Me dijo: No, esto está ya acabado, presentado y liquidado. Pero a nosotros no nos habría parecido ninguna barbaridad".