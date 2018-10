Ernesto Rodríguez: "Adrián lleva los colores de Argentina muy adentro"

Madrid, 3 oct (EFE).- Ernesto Rodríguez (Córdoba, Argentina, 1969) puede decir orgulloso que fue dos veces olímpico con la selección española de voleibol. Y también desde hace poco que tiene un hijo, Adrián, que ha sido llamado por la sub-20 argentina de fútbol.

Portero de gran envergadura perteneciente al Real Madrid, Adrián intentará aprovechar la oportunidad que se le presenta. Así habló de él con EFE su padre.

- Pregunta: Su hijo Adrián ha sido convocado por la sub-20 de Argentina. ¿Se puede decir que es usted uno de los padres más felices del mundo ahora mismo?

- Respuesta: Yo diría que sí. Estamos muy contentos. Yo muy feliz por ser el padre y dentro de la familia imagínate la satisfacción que hay.

- P: Ha visto cómo ha crecido y todo lo que le ha costado llegar. ¿Hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás ¿no?

- R: La verdad es que sí. Todos los que estamos vinculados al deporte sabemos que llegar a la elite es complicadísimo. Y no solamente llegar, sino luego mantenerse. Hemos vivido todas sus etapas desde que era pequeño, pero creo que a cada etapa que pasa, más dificultades hay.

- P: Adrián tiene la doble nacionalidad española y argentina. ¿Cómo surgió la posibilidad de jugar con la albiceleste?

- R: Por gente que está vinculada a la AFA. En Europa tienen una especie de ojeadores, gente relacionada que manda información sobre jugadores que puedan tener la doble nacionalidad y que estén jugando por aquí. Hace un año se pusieron en contacto con nosotros, nos dijeron que le estaban siguiendo y que había una posibilidad.

- P: ¿Aún así cree que hay opciones de verle algún día jugar con España?

- R: Yo creo que es algo personal. Dentro de una familia siempre hay diferente tipo de opiniones y creo que, en su caso, a mi me costaría verlo con la selección española. No es que lo podamos descartar, pero he visto cómo ha sido su evolución desde pequeño y lleva los colores de argentina muy adentro.

- P: ¿Podría definirle como portero?

- R: Es un portero joven, tiene 17 años. Dentro de la portería es bastante tranquilo, se adapta mucho a las exigencias y los retos. Mide 1,96 y va bien por alto aunque a la vez también es muy ágil. Desde pequeño hacía mucho deporte. Voleibol, tenis, baloncesto... Eso le ha dado cierta coordinación. Creo que hubiera llegado lejos en cualquier deporte. Desde los cinco años se metió en la portería y no salió, le es cómodo estar ahí.

- P: Está en un club, el Real Madrid, en el que la competencia es enorme. Ahora pelean por el puesto Courtois, Navas y Casilla. Por detrás viene Lunin... ¿Le preocupa eso a su hijo?

- R: Yo creo que no. En un club como el Madrid, normalmente en cada equipo hay tres porteros. La competencia ha sido tan grande desde que él llegó en segundo año de cadete que todos están un poco acostumbrados a tener uno a la par, por encima o por debajo. En eso no piensa ninguno, cada uno en particular piensa en seguir mejorando. El mensaje que nosotros siempre le hemos dado es que juegue o no juegue debe seguir superándose a sí mismo. Es muy difícil llegar, pero él piensa siempre en el corto plazo.

- P: Usted tuvo que salir de Argentina cuando era un niño. ¿Ver que su hijo entra en el país por la puerta grande como deportista le hace sentirse más orgulloso si cabe?

- R: Sí. Me vine a España con 11 años, pero aunque vengas muy pequeño las costumbres con tus padres y tu familia siguen dentro de casa durante muchos años. Que él haya regresado en esas condiciones me hace sentir bastante orgulloso. Es una sensación difícil de explicar, pero lo hace más maravilloso todavía.

- P: ¿Qué características de las que usted tenía como deportista ve reflejadas en su hijo?

- R: Sobre todo la capacidad de trabajo. Veo que él en ese aspecto lo tiene muy claro. Tiene un sueño y quiere llegar a él. Yo siempre le he dicho que se necesita un poco de talento, pero que la gran mayoría de cosas se consiguen trabajando. Tiene mucha constancia, le gusta mucho trabajar. Es difícil verlo descansar, ni si quiera cuando tiene vacaciones. Yo también era un poco así, disfrutaba entrenando. En eso somos muy parecidos.

- P: Usted fue dos veces olímpico en voleibol con España ¿Nunca tuvo interés su hijo por seguir sus pasos y practicar su deporte?

- R: De pequeño sí. Donde él estudiaba había baloncesto y fútbol. Todos jugaban al fútbol y el dijo que también. Pero cuando fue creciendo le intenté meter a ver si se le daba bien y la verdad es que sí.

- P: ¿Qué consejos le da para que no se tuerza como deportista?

- R: Que aguante y que resista. En el deporte profesional te encuentras grandes murallas que tienes que sobrepasar. Él se está dando cuenta de que es cierto, de que tienes que resistir y luchar contra muchas adversidades. Lesiones, entrenadores, que otro lo haga mejor... El mejor consejo es que siga luchando por sus sueños.

- P: ¿Cree que algún día le verá atajando en un Mundial con la absoluta?

- R: No lo sé. Es muy difícil decirlo porque es tan complejo y complicado el mundo profesional que nunca lo sabes. Mi respuesta sería ojalá así sea. Pero difícil va a ser, seguro.