Erdogan dice que no puede haber democracia con medios de comunicación

Estambul, 3 oct (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo hoy que "no puede haber una democracia con medios de comunicación" porque, a su juicio, no refleja lo que piensa el pueblo.

"Si hay un pueblo, hay democracia, si no hay pueblo, no hay democracia. Con los medios de comunicación y esas cosas, no puede haber democracia", dijo Erdogan durante un discurso para inaugurar el nuevo curso escolar.

"Si un político tiene miedo a lo que salga en los medios de comunicación, no puede hacer una política sólida", dijo el presidente islamista según informa la agencia Anadolu.

"Es algo colosal. He visto que los países que creíamos fuertes no los gobiernan sus dirigentes, sino los medios de comunicación. Porque, cuando me entrevisto con ellos, me dicen: 'La prensa dice eso, dice aquello...' Yo les digo: ¿Y qué dice vuestro pueblo? ¿No pensáis en eso? Dejad la prensa'", añadió.

Erdogan dijo que "en un tiempo también aquí fue así. Nuestro país lo dirigían los medios de comunicación. Se habla del 'cuarto poder'... Por una parte hablan de democracia, pero luego dejan al pueblo de lado y hablan de los medios".

"Nosotros hablamos del pueblo, de lo que damos al pueblo, qué dice el pueblo, cuántos puntos nos otorga el pueblo, eso es lo que importa. La democracia toma su fuerza del pueblo", añadió.

Turquía, un país con una larga tradición de prensa crítica con el Gobierno, es uno de los países con mayor número de periodistas encarcelados, actualmente 143, según el Sindicato de Periodistas, aunque otras plataformas elevan esta cifra hasta los 200.

Estas cifras incluyen tanto a los reporteros condenados como los que se hallan en prisión preventiva esperando juicio.

El Gobierno turco niega que haya periodistas encarcelados por su trabajo y asegura que todos están acusados de delitos comunes o de "apoyo al terrorismo".