Echo & The Bunnymen actuará en La Rivera el 15 febrero

Madrid, 3 oct (EFE).- Echo & The Bunnymen ofrecerán tres conciertos en España en febrero de 2019 para presentar el disco que publicarán este viernes, 'The stars, the ocean & the moon', decimotercero de una carrera que ha convertido a esta veterana banda británica en objeto de culto.

San Sebastián (día 12, Teatro Victoria), Barcelona (día 14, Razzmatazz 1, Room Festival) y Madrid (el 15, La Riviera, Room Festival) serán las paradas oficiales de su próxima gira por este país, donde han recalado con asiduidad en los últimos años.

Protagonistas por ejemplo de un concierto en el WiZink Center de Madrid el pasado año o del Festival Internacional de Benicàssim (Castellón) de 2016, la formación liderada por Ian McCulloch ha vivido dos etapas, la primera entre 1978 y 1993 y la segunda de 1996 a la actualidad.

Pioneros del new wave, el post-punk y el rock alternativo, a Echo & The Bunnymen se les considera antecedentes necesarios de bandas como Interpol, Oasis o Radiohead.

Las entradas para sus conciertos ya se encuentran a la venta en las distribuidora asociadas a la promotora Houston Party.