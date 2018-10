Corte rabínica sanciona por primera vez a mujer por no divorciarse en Israel

Jerusalén, 3 oct (EFE).- Una corte rabínica en Israel sancionó por primera vez a una mujer por no aceptar la petición de divorcio o get (en hebreo), de su esposo durante ocho años, informó hoy el diario Times of Israel.

Las cortes rabínicas revelaron hoy que después de que un juez rabínico dictara 285 fallos sobre el caso, en su mayor parte sobre la negativa de la mujer, un tribunal de Haifa (norte de Israel) aprobó una serie de sanciones contra ella, incluidas la prohibición de dejar el país, la suspensión de su carné de conducir, restricciones en su cuenta bancaria y el fin de su empleo.

Algunas de las sanciones se hicieron efectivas en junio, convirtiéndose "en la primera vez en la historia de las cortes rabínicas" que su capacidad para sancionar se aplica sobre una mujer en un caso como éste, apunta el comunicado de estos tribunales.

El Ministerio de Educación ha suspendido el salario de la mujer hasta que acepte el divorcio, para lo que el tribunal de Haifa ha dado hasta el próximo 9 de octubre, fecha tras la que podría tomar medidas adicionales.

Algunas de ellas podrían ser la publicación de su nombre o incluso ir a prisión, según recoge el Times of Israel.

Bajo la ley judía, es necesario que la mujer acepte la solicitud de divorcio de su marido para que el matrimonio sea disuelto y aunque no pueden forzar a ninguno a tomar la decisión, las cortes rabínicas sí pueden imponer sanciones que hasta ahora habían recaído sobre hombres, afirma el diario.