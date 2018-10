Condenado a 12 años de prisión el autor del tiroteo racista en Italia

Roma, 3 oct (EFE).- El autor del tiroteo que el pasado febrero hirió a seis personas de raza negra en la ciudad italiana de Macerata (centro) fue condenado hoy a doce años de prisión por los delitos de ataque con motivos raciales y tenencia ilícita de armas.

El Tribunal Penal de Macerata emitió esta condena en primera instancia contra Luca Traini, de 29 años, quien en la mañana del 3 de febrero disparó desde su coche a todas las personas de raza negra con las que se topó, hiriendo a seis.

La sentencia coincide con la petición de la Fiscalía y, además, el condenado deberá cumplir otros tres meses de libertad condicional e indemnizar a los afectados personados durante el juicio.

El abogado de Traini, Giancarlo Giulianelli, avanzó a los medios que recurrirá este veredicto.

Antes de escuchar la sentencia, el acusado leyó un mensaje en el aula del Tribunal con el que pidió perdón a sus víctimas: "Perdonad, me he equivocado. No siento ningún odio racial", explicó según recogen los medios locales.

Traini explicó que su intención era "hacer justicia contra los traficantes de droga", pues su novia presuntamente consumía sustancias estupefacientes.

El ataque conmocionó a la opinión pública del país y se produjo en plena campaña electoral de las elecciones del 4 de marzo, en la que el tema de la inmigración estuvo muy presente.

Traini fue detenido inmediatamente después del tiroteo mientras realizaba el saludo fascista envuelto en una bandera italiana a los pies de un monumento dedicado a los caídos e la Guerra Mundial.

Después se supo que había concurrido sin éxito a las elecciones municipales de 2017 en el municipio de Corridonia (centro) con el partido xenófobo Liga Norte, ahora en el Gobierno de Italia, y en su casa se halló un ejemplar del libro "Mein Kampf" de Adolf Hitler.