Agotadas las entradas para el concierto de despedida de Rosendo en Madrid

Madrid, 3 oct (EFE).- Rosendo actuará el próximo 20 de diciembre ante el aforo completo del WiZink Center de la capital española, tras anunciarse hoy que se ha colgado el cartel de "no hay entradas" para esta cita, la penúltima de su gira de despedida, "Mi tiempo, señorías...".

Serán en total seis conciertos en los que el veterano roquero dirá adiós a los escenarios: Pamplona (20 de octubre, Navarra Arena), Granada (3 de noviembre, Palacio de Deportes), A Coruña (14 de diciembre, Coliseum), Bilbao (15 de diciembre, Bizkaia Arena BEC), la mencionada parada en Madrid y Barcelona (22 y 23 de diciembre, Sant Jordi Club).

Rosendo (Madrid, 1954) se ha convertido en un referente de la música española tras 45 años de profesión en los que militó en las bandas Ñu y Leño y, tras la disolución de esta en 1983, con una carrera en solitario que arrancó con "Loco por incordiar" (1985) y llega hasta el reciente "De escalde y trinchera" (2017).

Con él rompió precisamente de forma anticipada un período de retiro de "un par de años", pero, según relató a Efe, se juntó con un número de canciones suficientemente potentes a su juicio y adelantó la salida del álbum. "Como no sé los años que me quedan por delante, hay que aprovechar", justificó.

En el comunicado de la promotora en el que de forma sorpresiva anunció su despedida, podía leerse: "Ni quemarse ni desvanecerse, dejarlo en lo más alto". En el mismo, no obstante, se deja abierta la puerta a que no sea una retirada absoluta: "Rosendo se toma un respiro en un camino que no conoce el punto y aparte y queda en puntos suspensivos".