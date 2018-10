Valverde: "La región de Murcia merece tener un campeón del mundo de ciclismo"

Murcia, 2 oct (EFE).- Alejandro Valverde ha sido recibido este martes como campeón del mundo de ciclismo en Murcia, su tierra, y ha dicho que, ya con el maillot arcoíris que le acredita como tal, seguirá intentando ganar por él, por su equipo y por Murcia, al tiempo que ha asegurado que "la región merecía tener un campeón del mundo de ciclismo".

Valverde ha hecho estas declaraciones en el Palacio de San Esteban, donde ha sido recibido por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, quien ha elogiado lo obtenido por este deportista a lo largo de su carrera y en especial se ha referido a la victoria que alcanzó el domingo en Innsbruck.

"Alejandro ha logrado que un millón y medio de murcianos y 47 millones de españoles se sientan orgullosos de serlo y ha demostrado una vez más que es un ejemplo de compromiso, trabajo, respeto, esfuerzo y capacidad de superación", ha manifestado López Miras, quien no ha dudado al calificar a Alejandro como "el mejor deportista que ha tenido esta región".

El corredor de Las Lumbreras ha abandonado el Palacio de San Esteban montado en un Ford Mustang descapotable y ha recorrido la Gran Vía Escultor Salzillo, la principal avenida de la ciudad, con más de 100 ciclistas de todas las edades acompañándole en el trayecto hasta el ayuntamiento.

Ya en el palacio consistorial, Valverde ha sido homenajeado en el Salón de Plenos, donde el alcalde, José Ballesta, no ha dudado al decir que el domingo logró "la mayor gesta que ha conseguido un deportista murciano en toda la historia".

Valverde, quien dio las gracias a los presentes por el recibimiento desde el balcón del Ayuntamiento, ha reconocido: "ha costado mucho ganar este título mundial, después de lograr dos platas y cuatro bronces, pero por fin ha llegado y en el mejor momento, pues al conseguirlo con 38 años yo le doy más valor".

"Es una pasada y como esta victoria no he conseguido ninguna. Estoy muy orgulloso de ser murciano y lo digo en todos los sitios a los que voy. Esta medalla es también de todos los murcianos", ha comentado un ciclista que acumula 122 triunfos en su carrera profesional.

"Aquí me siento muy querido por todos y la región merecía tener un campeón del mundo de ciclismo y para mí es un honor y un orgullo serlo. Todos los reconocimientos que me hagan en Murcia me van a encantar", ha señalado.

Recordando lo vivido el domingo, Valverde ha admitido: "en los últimos metros de la carrera pensé que podía conseguirlo y al final llegó gracias también al buen grupo que formó la selección, en el que nos entendimos muy bien sin ni siquiera tener que hablar por el pinganillo" y ha agregado que cuando llegó Dumoulin al grupo de cabeza pensó que alguno se quedaría sin medalla.

El murciano, quien ha vuelto a apuntar que seguirá compitiendo "por lo menos hasta 2020 y luego ya veremos", ha desvelado que recibió más de mil felicitaciones por whatsapp en su teléfono móvil.