Más mujeres en el cuadrilátero

Madrid, 2 oct (EFE).- El cuadro de olímpicos del Real Canoe empezó a componerse en el año 1936, de la mano de dos pioneras.

Las inolvidables Margot Moles y Ernestina Maenza pusieron los cimientos del deporte femenino español en los Juegos de Invierno de Garmisch-Partenkirchen. En los 82 años siguientes, de la cantera de ese club madrileño siguieron saliendo nombres ilustres, como el de Raquel Corral, integrante del equipo de natación sincronizada que en Pekín 2008 logró la medalla de plata.

A ese sueño olímpico renunció la boxeadora Jennifer 'Tormenta' Miranda por una grave lesión de rodilla, aunque cada tarde en el gimnasio de ese complejo deportivo continúa golpeando la puerta del éxito, mereciendo también el calificativo de "referente".

La dedicación y el esfuerzo justifican sus nueve títulos nacionales como amateur y el que, ya como profesional, alzó esta semana en el Nuevo Teatro Alcalá, en Madrid.

Las extensiones de color rojo y amarillo que incorporó a las tres trenzas que controlaron su melena fueron su guiño a ese deseo de ceñirse el cinturón en la categoría de peso pluma, porque "solo con resultados", advirtió en una entrevista a EFE, podrá ganar su lucha: la de la igualdad en una disciplina tradicionalmente masculina.

"Cuando yo empecé era inviable que una chica estuviera en un gimnasio. Me miraban como una loca. Ni siquiera creían que yo fuera a competir y cuando lo hacía no le daban importancia", rememoró la gaditana, de 32 años. "Ahora eso ha cambiado muchísimo. El número de chicas se ha multiplicado en los gimnasios", sostuvo.

Jessica 'La Espartana' Sánchez, su rival en ese combate pactado a 8 asaltos de 2 minutos, guarda una experiencia similar: "Una vez se me acercó un hombre de unos 70 años y me dijo que ver a una mujer pegar a un saco era algo impensable. A esos hombres machistas y chapados a la antigua no les gusta ni que boxees ni que conduzcas".

El boxeo femenino español, sin embargo, creció al amparo de Marta Brañas, Yolanda Ramos o Joana Pastrana, por citar algunas. Todas ellas son ejemplo de insistencia y determinación ante todas las negativas y todas las barreras.

Así, de su etapa en Murcia como miembro del equipo nacional, Jennifer Miranda rescata "unos sacos que eran durísimos".

"Los chicos los tenían apartados porque no los querían y nos los dieron a nosotras. Aceptamos que debíamos empezar así, aunque después de tres años la cosa seguía igual. Ahí empezó mi enfado y mi lucha por nuestros derechos", afirmó 'Tormenta'.

Sus quejas surtieron efecto. De entrenar en un complejo no habilitado para el alto rendimiento pasó al CAR de Madrid. Mejoraron las condiciones, continuó ganando medallas en campeonatos internacionales pero siguió sintiendo desigualdad en el trato.

"Mi siguiente propósito fue intentar tener las mismas oportunidades de salir a competir, pero acabaron diciéndome que no iba a haber campeonatos y que no iba a cobrar nada porque no había dinero. Me hicieron una invitación a irme", lamentó.

Fue entonces cuando abandonó de manera definitiva el boxeo amateur y dio el salto a la vertiente profesional, donde la diferencia sigue siendo evidente.

"Ellos ganan más del doble a nivel nacional y a nivel mundial más del triple. Nuestras cifras son ridículas si las comparamos con las cifras de ellos. Un chico con un combate puede ganar una cantidad 'x' que le permite estar cuatro, cinco, seis o siete meses dedicándose al boxeo sin trabajar. Yo tengo que trabajar, entrenar y estudiar. Y, después de todo lo que he conseguido, no tengo patrocinador ni siquiera para la suplementación. Me lo tengo que costear todo yo", señaló.

Esta razón principal por la que muchas chicas se van quedando en el camino. A Jessica Sánchez la mantiene su capacidad para "transmutar emociones" y para transformar la dificultad en esfuerzo.

"Creo que todo lo que podamos hacer será un granito de arena en el desierto que acabará siendo esto al final", contó a EFE la excampeona de Europa de Muay Thai. "Es importante que las chicas nos sigamos moviendo en el tema de boxeo. Debemos ir todas a una. Yo tengo claro que hago todo esto por mí, pero también por las futuras generaciones que vendrán, porque van a venir", remarcó la catalana.