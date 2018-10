Muguruza, tras caer en Pekín: "Estuve cerca pero el partido cayó de su lado"

Pekín, 2 oct (EFE).- La española Garbiñe Muguruza afirmó este martes que estuvo "cerca" de pasar a los octavos de final del Abierto de China, donde cedió por 7-5 y 6-4 ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, pero que al final el partido "cayó de su lado".

"Estuve cerca. Ella está jugando bien. Cayó de su lado", dijo Muguruza, parca en palabras tras la derrota, ante los medios de comunicación.

La española (decimocuarta cabeza de serie) perdió con el partido la posibilidad de disputar el Masters de Singapur, pero afirmó que este encuentro no ha marcado en ella ninguna diferencia. "Este partido no me dice nada que no supiera", apuntó.

Muguruza señaló que no sabe exactamente cuál fue la clave que hizo que su rival saliera victoriosa.

"Creo que fue solo un buen partido. No sé si es el mejor del año, pero fue una buena lucha", sentenció.

Aunque no quiso extenderse mucho al responder a las preguntas de la prensa, la española calificó el juego de Sabalenka de "agresivo" y dijo que lo que marcó la diferencia fue "su confianza".

Tras caer ante la bielorrusa, ganadora este año de los torneos de New Haven y Wuham, y finalista en Eastbourne y Lugano, Garbiñe pondrá este miércoles rumbo a Hong Kong donde la semana que viene disputará el WTA Internacional que allí se celebra.