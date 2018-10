Miércoles, 3 de octubre de 2018

Washington (EFE).- La Casa Blanca negó este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, construyera parte de su fortuna evadiendo impuestos y rechazó así los hallazgos de una extensa investigación publicada hoy por The New York Times. "Hace muchas décadas, el IRS (Servicio de Impuestos Internos, por sus siglas en inglés) revisó y aprobó estas transacciones", afirmó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Tras la publicación del reportaje, el Departamento de Impuestos del estado de Nueva York anunció que "está revisando las denuncias" publicadas mediante "todas las vías adecuadas de investigación", según medios estadounidenses.

INDONESIA TERREMOTO

Elevan a 1.407 el número de muertos por el seísmo y el tsunami en Indonesia

Palu (Indonesia)(EFE).- Las autoridades indonesias elevaron hoy a 1.407 la cifra de víctimas mortales que causó el terremoto de magnitud 7,5 y el posterior tsunami que golpearon la isla de Célebes el 28 de septiembre. "Creemos que la cifra seguirá aumentando", dijo el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, en rueda de prensa en Yakarta televisada.

INDONESIA TERREMOTO

Comienza a restablecerse el suministro eléctrico en Palu tras el terremoto

Palu (Indonesia) (EFE).- El suministro eléctrico y el abastecimiento de gasolina comenzaron a restablecerse en Palu, la principal población de la zona de la isla de Célebes afectada por el terremoto y tsunami del viernes que han causado al menos 1.234 muertos, informaron hoy fuentes oficiales. La energía eléctrica ya está disponible en un 30 por ciento de la ciudad, incluidos los barrios de Balaroa y Tipo y el hospital Anutapura, dijo a Efe Sarjan Mokodomgan, empleado de la compañía estatal de electricidad, PLN.

EEUU A.SAUDI

Trump advierte al rey saudí que podría no durar ni dos semanas sin EEUU

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes al rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdelaziz, que podría no durar ni dos semanas en el poder de no ser por el apoyo militar que le brinda Washington. "Nosotros protegemos a Arabia Saudí. ¿Dirías que son ricos? Yo amo al rey, al rey Salmán. Pero le dije 'rey, te estamos protegiendo, no estarías ni dos semanas si no fuera por nosotros, tienes que pagar por tus Fuerzas Armadas'", dijo Trump.

EEUU ABUSOS

Trump cuestiona con burla el testimonio de la presunta víctima de Kavanough

Washington (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, cuestionó con tono burlón el testimonio de Christine Ford, la presunta víctima del juez Brett Kavanough, nominado por el mandatario para cubrir la vacante del Tribunal Supremo. Durante un mitin en Misisipi la pasada noche, Trump puso en duda la versión que Ford ofreció bajo juramento ante el Comité de Justicia del Senado, donde fue interrogada la semana pasada para hablar de la presunta agresión sexual.

FRANCIA GOBIERNO

Macron acepta la dimisión del ministro del Interior, sustituido provisionalmente

París (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha aceptado la dimisión de su ministro del Interior, Gérard Collomb, que ha sido así sustituido en sus funciones con carácter provisional por el primer ministro, Edouard Philippe, informó hoy el Elíseo, citado por medios de comunicación. Collomb había presentado su dimisión el lunes al jefe del Estado, que inicialmente no la aceptó, pero el martes le volvió a reiterar su voluntad de salir del Gobierno y, en una entrevista a los periódicos del grupo Ebra, lo justificó por su voluntad de retomar su antiguo puesto de alcalde de la ciudad de Lyon.

TURQUÍA GOLPISMO PRENSA

Justicia turca confirma cadenas perpetuas para tres periodistas por golpismo

Ankara (EFE).- Un tribunal regional de apelación en Estambul ha confirmado las cadenas perpetuas contra tres conocidos periodistas por presunto golpismo, informa hoy la prensa local. Las sentencias fueron confirmadas anoche contra Ahmet Altan, Mehmet Altan y Nazli Ilicak, acusados de estar relacionados con el fallido golpe de Estado del 15/16 de julio de 2016.

VENEZUELA CRISIS

El Parlamento respalda investigaciones contra Maduro por violaciones a Derechos Humanos

Caracas (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, dio el martes un espaldarazo a las investigaciones de organismos internacionales contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos fundamentales. La cámara aprobó un acuerdo que respalda "todas las investigaciones, pronunciamientos y acciones que se ejecutan por parte de distintas instituciones y países del mundo en favor de la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano", indica un documento aprobado por unanimidad.

IRAK PRESIDENTE

El nuevo presidente de Irak nombra a Adel Abdelmahdi primer ministro

Bagdad (EFE).- El nuevo presidente de Irak, Barham Saleh, designó el martes poco después de ser elegido jefe de Estado a Adel Abdelmahdi como nuevo primer ministro y le encargó formar Gobierno, informó la televisión estatal Al Iraqiya. Abdelmahdi, que fue vicepresidente entre 2005 y 2011, tendrá un plazo de 30 días a partir para formar Gobierno y someterlo a la aprobación del Parlamento.

GENTE

Desarticulan banda que robó a Rihanna y tenía planes para LeBron y Matt Damon

Washington (EFE).- La Policía de Los Angeles (Estados Unidos) anunció este martes la desarticulación de una banda de ladrones que había robado en muchas viviendas de famosos, entre ellos Rihanna, y también tenía planes para hacerlo en la de la estrella de la NBA Lebron James y la del actor Matt Damon. Los arrestos se produjeron la semana pasada, después de que los ladrones robasen en la vivienda de Robert Woods, jugador de Los Angeles Rams de la NFL, mientras este jugaba un partido contra los Minnesota Vikings, informó en rueda de prensa una portavoz de la Policía de Los Angeles, Lillian Carranza.