Lopetegui; "Estamos abatidos, todo nos ha salido al revés"

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, reconoció tras perder en Liga de Campeones en su visita al CSKA de Moscú (1-0) que sus jugadores están "abatidos" porque les ha salido "todo al revés".

"Los goles y las victorias van a llegar. No tengo ninguna duda. Tenemos que ver los errores e insistir en las cosas que hacemos bien. Mañana hay que levantarse", dijo a Movistar + tras el choque.

A su juicio, ni antes eran "tan maravillosos" ni hoy son "tan malos", y en Moscú lo han intentado "de todas las maneras posibles" ante un rival que en la segunda parte se encerró en su portería y les obligó a tener paciencia.

"No ha podido ser. En el fútbol hay veces que no te acompaña la fortuna", añadió el técnico, que, preguntado por la suplencia de Luka Modric, explicó que el croata "no estaba en condiciones de jugar de inicio" y no tenían previsto que saltase al campo "aunque ha tenido que salir a ayudarnos en la segunda parte".