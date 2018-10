Leko: "¿Debilidad del Atlético? El Madrid no fue capaz de meterle un gol"

Madrid, 2 oct (EFE).- El croata Iván Leko, entrenador del Brujas, rechazó hoy hablar "de debilidad" en las bandas del Atlético de Madrid, su rival en la Liga de Campeones, y recordó que el Real Madrid "no fue capaz de meterle un gol" en el derbi, al tiempo que expuso que el equipo rojiblanco es el "favorito absoluto del grupo", pero esperó poder lograr "un pequeño milagro" este miércoles.

El técnico dedicó elogios a su adversario en el estadio Wanda Metropolitano en su rueda de prensa en el escenario del encuentro, incluido cuando fue preguntado por unas declaraciones de Thibaut Courtois, que enfocó a las bandas como el punto débil del Atlético.

"¿Hablar de debilidad? No sé yo. El Real Madrid no fue capaz de meter un gol al Atlético. En vez de debilidad quizá debería decir algo no tan bueno. Es mas realista que hablar de debilidades", contestó Leko, que consideró que si su equipo tiene la pelota puede "llegar a ser peligroso" y encontrar "espacios" durante el partido.

"Nuestra idea base no es jugar uno contra uno, sino once contra once, equipo contra equipo, Brujas contra Atlético de Madrid. Y, entonces, nuestras oportunidades serán un pelín más altas", dijo el entrenador, que insistió en el balón como el motor de su equipo en la visita al Wanda Metropolitano ante el conjunto rojiblanco.

"No creo que se pueda cambiar la filosofía en dos días. Todo el mundo sabe lo que ha hecho el Atlético de Simeone. Ha sido un equipo 'top' en Europa y ellos están acostumbrados a jugar por un resultado, pero creo que hay diferentes formas de obtener un resultado en el fútbol", repasó.

"Sabemos con total certeza que el Atlético es el favorito absoluto no solo en nuestro partido sino en todo el grupo. Nosotros somos la cenicienta, pero hemos demostrado con el Borussia Dortmund que podemos jugar a este nivel. Esperamos mañana tener nuestros momentos. Con un poco de suerte y un día menos favorable para el Atlético a ver si podemos obtener un buen resultado y tener un pequeño milagro", expresó.

"Es algo muy importante, fantástico, como equipo jugar contra ellos. El hecho de jugar la Champions ya es algo especial y tenemos que demostrarlo contra un equipo grande. Hace tres o cuatro años, era un sueño enorme para mí como entrenador poder enfrentarme a Diego Simeone. Tenemos que confiar en nuestra propia fuerza. No es un partido de entrenadores, sino de equipos", continuó el técnico, que no desveló su plan para el once titular, ni en nombres ni en posiciones ni en sistema, porque no es su "costumbre".