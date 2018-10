Larry Ellison y Russell Coutts presentarán una Liga Mundial con catamaranes

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El magnate estadounidense Larry Ellison y el regatista neozelandés Sir Russell Coutts, que fuera director general del equipo estadounidense Oracle, ganador de la Copa América en 2010 y 2013, anunciarán mañana en Londres una nueva Liga Mundial anual con catamaranes llamada Sail GP.

La competición se disputará con una versión optimizada de los catamaranes 'voladores'(con 'foils') AC50 que se utilizaron en la Copa América 2017, disputada en las islas Bermudas.

Ellison, de 74 años, magnate de software informático y fundador de Oracle Corporation, también lideró el sindicato estadounidense Oracle en las ediciones de la Copa América de 2003, 2007, 2010, 2013 y 2017, vencedor en 2010 y 2013.

Coutts, de 56 fue director general del equipo Oracle Team USA que ganó la Copa América en 2010 y 2013, perdiendo ante el Emirates Team New Zealand en 2017. Como patrón ganó la Copa América en 1995 y 2000 con el Team New Zealand y 2003 con el Ainghí suizo.

Ambos han estado trabajando durante varios meses en el desarrollo de una liga anual que mantendrá viva su visión de competir en catamaranes rápidos y de vanguardia.

La primera edición, que será financiada por Ellison, contempla cinco pruebas en 2019, que se iniciaría en Sydney (Australia). La otras cuatro se disputarán en San Francisco y Nueva York (Estados Unidos), Reino Unido y Francia.

Inicialmente habrá equipos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, y también se esperan otros de Francia, Japón y China.

Aunque esta nueva competición no se presenta como competencia directa con la 36ª Copa América, que se disputará en Auckland en la primavera de 2021, se recuerda que Coutts, Director General de la Copa América 2017, Coutts defendió la continuidad y la estabilidad del evento a través de un acuerdo marco que exigía en 2019 y 2021 se compitiese con catamaranes con 'foils' (alerones).

El Emirates Team New Zealand fue el único equipo que no lo firmó, y junto con el Challenger of Record o primer desafiante, el Luna Rossa italiano decidieron competir en la 36ª Copa América con una nueva clase de monocascos llamados AC75.

Los catamaranes de la SailGP se denominarán F50s, la F significa 'foil', de 15,25 metros de eslora y se considerarán como una nueva clase. La flota para el año 2019 será una combinación de los AC50 utilizados en la Copa América 2017, que serán rediseñados, y nuevos catamaranes construidos en Nueva Zelanda.

Si bien serán similares a los AC50, se espera que sean más rápidos y serán tripulados por equipos de cinco miembros en lugar de seis.

El australiano Tom Slingsby, campeón olímpico de la clase Láser en Londres 2012 y miembro del Oracle Team USA en 2013 y 2017, será el patrón del equipo de su país y Sir Keith Mills, dueño del grupo Origin Sports, impulsará un equipo del Reino Unido.