REE invertirá 7.000 millones en la red de transporte de 2020 a 2025

Madrid, 2 oct (EFECOM).- Red Eléctrica de España (REE) dedicará 7.000 millones de euros en el período regulatorio 2020-2025 a inversiones en la red de transporte para adaptar el sistema eléctrico a la transición energética, lo que supone casi duplicar los ritmos de inversión en el transporte en los últimos años.

El presidente de REE, Jordi Sevilla, ha explicado en un desayuno informativo en la sede del grupo empresarial en Madrid que la red de transporte va a tener que redimensionar sus puntos de conexión y vertido, así como a cerrar o adaptar algunos, con la incorporación de más energías renovables y la sustitución de fuentes de energía tradicionales.

Ha señalado que a REE le preocupan los plazos para ejecutar las inversiones, pues los retrasos en la puesta en marcha de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética obligarán a correr mucho en los próximos años.

Por eso, REE ha propuesto que se reduzcan a la mitad los plazos para obtener los permisos para las obras, proceso que suele llevar habitualmente entre dos y tres años, y ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica una tramitación extraordinaria acortando estos vencimientos para las inversiones vinculadas a la transición energética.

Sevilla ha recordado que, en el pasado, España hizo lo mismo con las telecomunicaciones, que mantienen menores plazos en los permisos para ejecutar infraestructuras, y ha afirmado que el Ministerio tiene ya una propuesta para anticipar la planificación.

Jordi Sevilla ha recalcado que la prioridad de REE ahora es obtener en los mercados esos 7.000 millones de euros, y ha señalado que no va a ser fácil conseguirlo, pese a que la compañía tiene un apalancamiento inferior a la media del sector y "defendible en el contexto actual".

Respecto a la repercusión en los consumidores de esas inversiones a través de los peajes, Sevilla ha manifestado que no ha hecho un cálculo, pero de todas formas dentro de los costes eléctricos un 50 % corresponde a las actividades de generación y distribución privadas, y sólo entre un 4% y un 4,5 % a REE, por lo que "el problema de la tarifa no está en REE".

Ha señalado que la incorporación de más renovables no es lo que más encarece la factura eléctrica, sino la evolución del precio en el mercado marginalista, por lo que es partidario de resolver el problema donde existe, con actuaciones sobre el mercado.

Sevilla, que ha dicho que REE revisará su plan estratégico, ha indicado que la propuesta de retribución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes en el próximo período regulatorio, del 5,47 %, le parece un poco baja, y REE ha pedido en sus alegaciones que sea de entre el 6,2 % y el 6,4 %.

Por otra parte, ha señalado que, aunque la prioridad de REE va a ser invertir en redes de transporte, eso no quiere decir que sea a lo único que se va a dedicar la compañía, y que salir a otros países "no es algo descabellado", pero no se hará "a cualquier coste".