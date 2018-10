Costa no se quiere "casar" con la izquierda portuguesa

Lisboa, 2 oct (EFE).- En la recta final de su mandato y en plena negociación presupuestaria, António Costa admite "evidentes" diferencias con sus socios en el Gobierno portugués y advierte que "no se quiere casar" con la izquierda que, a su vez, tampoco quiere "boda" con los socialistas.

"El nivel de compromiso que adquirimos da para ser amigos, no da para casarse", afirmó el primer ministro portugués sobre su relación con sus aliados, el Partido Comunista de Portugal (PCP) y el BE (Bloco de Izquierda), con cuyo apoyo llegó al poder en 2015 en una alianza bautizada popularmente como la "Geringonça" (chapuza).

"El futuro se construye en el momento, pero, ahora, el grado de divergencia en materias esenciales que existe entre todos los partidos es conocido, es evidente", dijo anoche el primer ministro en una entrevista con la cadena TVI.

Una declaración que ha provocado una tormenta política en el país y ha soliviantado a la izquierda, que se ha apresurado a aclarar que tampoco está para bodas y que incluso puede replantearse una relación amistosa con los socialistas en el futuro.

Será "muy difícil", adelantó hoy el portavoz del Partido Comunista en el Parlamento, João Oliveira, repetir la "unión de hecho" con el Partido Socialista a la vista de las "divergencias" y "los compromisos a los que continúa amarrado" Costa.

Catarina Martins, coordinadora del marxista BE, apuesta por confrontar propuestas y superar la estrategia de "encuentros y desencuentros" que, a su juicio, practica el Ejecutivo.

Las diferencias "evidentes" a las que aludía el primer ministro se van a agudizar en las próximas semanas, durante la negociación de los últimos flecos del presupuesto de 2019.

Los capítulos de la discordia se centran en las subidas para funcionarios, pensionistas y profesores, y las partidas destinadas a sectores básicos como salud, educación y transporte.

Costa ha adelantado que revisará los salarios "más bajos" de los empleados públicos, mientras que el Partido Comunista, que se conserva fiel al originario "marxismo leninismo", reclama una "valorización" generalizada.

El primer ministro no parece dispuesto a ceder a otros reclamos de la izquierda, como la subida extraordinaria de las pensiones o la rebaja del IVA en el recibo de la luz.

Aunque no ha anunciado formalmente su intención de concurrir a las elecciones del próximo año, en Portugal se da por sentado que Costa será candidato, en especial, a la vista de las encuestas, que los socialistas lideran -con cerca de un 40 por ciento de intención de voto-, mientras cae el Bloco de izquierdas y la derecha pierde posiciones.

Pese a que no está dispuesto a institucionalizar su "unión de hecho" con la izquierda, António Costa reconoce que "no tiene nada en contra" de la "geringonça" e incluso, con un marcado pragmatismo, admite que no descarta repetir pareja en el futuro: "Lo que funciona bien, debe mantenerse, no hay una razón para dejarlo fuera".

Un planteamiento que confirma, según Assunção Cristas, líder del conservador CDS-PP, que el primer ministro "es muy habilidoso y tiene como único objetivo mantenerse en el poder con el mejor resultado posible".