Cine contra el racismo toma Oporto en V Muestra Internacional

Guarda , 2 oct .- La V Muestra Internacional de Cine Anti-racista (MICAR) contará en esta edición con quince filmes de los cinco continentes que se proyectarán del 4 al 7 de octubre en el Teatro Municipal de Oporto.

El objetivo, según SOS Racismo -organizador del certamen-, es dar voz a las minorías y concienciar a la población sobre la lucha por los derechos humanos mediante el cine y los debates posteriores a cada película.

En la jornada inaugural se presentará "SOG", del alemán Jonatan Schwenk, que aborda la xenofobia.

El programa continúa con una crítica a la ideología neo-nazi, con el documental "Golden Dawn Girls", del noruego Havard Bustnes, y con la cinta portuguesa "Venus Negra".

El largometraje "Roadmap to Apartheid" es una comparación entre el apartheid sudafricano y el conflicto entre Israel y Palestina, dirigido por la brasileña Ana Nogueira y el estadounidense Eron Davidson.

La australiana "Charlie's Country" abordará los problemas de la colonización, y "Génesis", del húngaro Árpád Bogdán, centrada en los ataques racistas, cerrará la muestra.

La convocatoria incluye también películas destinadas al público infantil, como las lusas "A Carrinha Amarela" o "Sou Cigano" ("Soy gitano"), la checa "The Little One - Malá" y el cortometraje "About Coati" de la rusa Alexandra Slepchuk.