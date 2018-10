Vitolo, baja los dos próximos partidos: "Estaré a tope después del parón"

Majadahonda , 1 oct .- El extremo del Atlético Víctor Machín 'Vitolo', que no podrá jugar los dos próximos partidos debido a un plan específico que seguirá para recuperar completamente su lesión en la rodilla izquierda, aseguró a través de las redes sociales que espera estar "a tope" tras el parón de selecciones.

"No me he vuelto a lesionar. Simplemente tenía tantas ganas de jugar y de estar con el grupo, sabiendo que aún no estaba al cien por cien, que finalmente los doctores han decidido que lo mejor es parar una semana y no arriesgar a tener una lesión incluso más grave. Estaré a tope para después del parón", manifestó Vitolo a través de su perfil oficial en la red social Twitter.

El Atlético confirmó este lunes que jugador realizará "un plan de entrenamiento específico e individualizado al margen del grupo" y no estará disponible para los dos próximos partidos, contra el Brujas en la Liga de Campeones el miércoles, y contra el Betis el domingo, ambos en el Wanda Metropolitano.

El objetivo de este plan, según informó el club en un comunicado es "conseguir una plena recuperación de su rodilla" tras el esguince del ligamento colateral medial de grado II que sufrió Vitolo en el primer partido liguero contra el Valencia en Mestalla.

"A pesar de sus ganas por reaparecer, los servicios médicos del club han decidido frenar al jugador y realizar este trabajo específico", añadió el club a través de su página web.

El extremo canario sufrió un esguince en la rodilla izquierda tras el duelo de la primera jornada en Mestalla contra el Valencia, del que recibió el alta médica a principios de la temporada pasada, aunque no participó ni en el partido del Huesca ni ante el Real Madrid.

De esta manera, Vitolo se perderá el duelo de Liga de Campeones ante el Brujas del miércoles en el Wanda Metropolitano y tampoco podrá estar en el partido liguero contra el Betis del domingo, también en el estadio rojiblanco.

Tras el duelo contra el conjunto verdiblanco habrá un parón para los partidos de las selecciones nacionales, tras el cual el siguiente compromiso rojiblanco es el 20 de octubre en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal, y cuatro días después viajarán a Alemania para medirse al Borussia Dortmund.