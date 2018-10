Torrestrella reclama su sitio

Las Rozas, 1 oct (EFE).- El hierro gaditano de Torrestrella lidió en Las Rozas un interesante y variado encierro, tanto en capas como en comportamiento, con dos toros de vuelta al ruedo, frente a los que destacó la elegante facilidad de Juan Bautista, y las ganas de Luis David, con un Román que no anduvo inspirado.

Codicioso resultó el primero, con el que Juan Bautista anduvo con esa corrección que a veces resulta algo fría. No lo fue tanto en esta ocasión, hilvanando una faena templada, variada, fácil y elegante. Remató su quehacer con una buena estocada entera recibiendo, abriéndose ya la puerta grande en su primero.

El encastado cuarto, al que se le concedió la vuelta al ruedo, derrochó movilidad aunque no tanta clase, y ante él el francés anduvo resolutivo aunque la faena no alcanzó las cotas de su trasteo al que abrió plaza, a pesar de también resultar premiada por partida doble. Volvió a matar recibiendo a la primera de entera desprendida.

No resultó lucido el segundo, al que le faltó entrega y fijeza, y ante el que la faena de Román no tomó altura. Tampoco tuvo humillación ni ritmo el quinto, al igual que no anduvo resolutivo ni fresco el torero valenciano, que le pegó muchos pases, sin limpieza en su gran mayoría y falto de frescura en su proceder.

Con un abundante e inspirado recibo a la verónica saludó Luis David al precioso tercero, de pelo salinero, al que se le acabó pronto la mecha después de un quite por caleserinas y gaoneras, y del explosivo y exigente inicio de faena con pases cambiados por la espalda del torero mexicano. Se atascó manejando la espada de matar.

Si bueno fue el cuarto, mejor resultó el sexto, Merengue de nombre, número 12, de pelo negro, bragado y axiblanco, también premiado con la vuelta al ruedo. Persiguió capotes y muletas con codicia, agradeciendo el trato sutil y trazo largo por abajo que le ofreció Luis David en el primer tramo de su trasteo, que a continuación derivó en un toreo menos armonioso, en el que las ganas y los tirones embrutecieron el nivel artístico. Mató a la primera con contundencia y las dos orejas pararon en sus manos.

FICHA DEL FESTEJO: Plaza de toros de Las Rozas. Segundo festejo de feria. Se lidiaron toros de Torrestrella, bien presentados. Encastado y con calidad el primero, ovacionado en el arrastre; sin entrega el segundo; noble y con calidad el tercero, que se apagó pronto; el cuarto, Corneto, número 75, de pelo ensabanado, fue premiado con la vuelta al ruedo tras ofrecer un juego encastado con movilidad; con acometividad pero falto de entrega y clase el quinto; bravo el sexto, de nombre Merengue, número 12, también premiado con la vuelta al ruedo.

Juan Bautista, de caña y oro con remates en negro: estocada entera recibiendo (dos orejas),; estocada entera desprendida recibiendo (dos orejas).

Román, que sustituía a Paco Ureña, de azul rey y oro: estocada entera arriba algo atravesada y dos descabellos (ovación); dos pinchazos y varios descabellos (palmas tras aviso).

Luis David, de blanco y oro: cuatro pinchazos y estocada entera arriba (ovación); entera arriba recibiendo (dos orejas).

La plaza registró menos de media entrada en los tendidos.