Teatro de Zarzuela pide nombrar hija predilecta de Madrid a Teresa Berganza

Madrid, 1 oct (EFE).- El director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, ha escrito a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para pedirle que nombre hija predilecta de la ciudad a la mezzosoprano Teresa Berganza.

"Es una señora madrileña que ha paseado esa condición por todo el mundo y he pedido que se la nombre Hija Predilecta de Madrid, una condición que no tiene y que sí tiene mucha gente que no lo es", ha dicho en rueda de prensa.

Su anuncio llega después del cambio de nombre del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial a Teatro Auditorio Teresa Berganza.

Reconocida cantante lírica, nacida en Madrid en 1935, Berganza recogía en abril de este mismo año una de sus últimas distinciones en Londres, el Premio Internacional de Ópera por toda su trayectoria.

"Agradezco muchísimo los premios porque es un reconocimiento a toda una vida cantando", afirmó a Efe tras sumar otro premio a una larga lista en la que figuran, entre otros, el Príncipe de Asturias de las Artes, que recibió en 1991, y el Nacional de Música.

Fue además la primera mujer elegida miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y cantó en las ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Expo 92 en Sevilla.

La cantante, que ha actuado en los teatros más prestigiosos del mundo, se retiró profesionalmente de los escenarios en 2013, año desde el que imparte clases en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid.