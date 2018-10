Sory Kaba: "El equipo no va a bajar los brazos"

Elche , 1 oct .- Sory Kaba, delantero guineano del Elche, afirmó que su equipo, pese a sumar siete jornadas consecutivas sin ganar, no va a bajar los brazos en la competición y va a seguir trabajando para lograr el primer triunfo.

El ariete africano dio a su equipo, que jugó en inferioridad numérica durante setenta minutos, un punto en Almendralejo con sus dos goles en la recta final del partido, por lo que se mostró "contento",aunque admitió que el Elche "pudo haber ganado en un campo difícil".

"Se demostró que el equipo quiere y que todos vamos a una", indicó el guineano, quien suma cuatro de los cinco goles que ha anotado el Elche en estas primeras jornadas del campeonato.

Kaba, que salió desde el banquillo con 2-0, no quiso polemizar con las decisiones del colegiado, quien señaló dos penaltis contra el Elche, y se limitó a comentar que "todo el mundo falla y hay que respetar las decisiones".

"Lo que no podemos es darles la razón bajando los brazos. Vamos a seguir insistiendo hasta que nos salgan las cosas", comentó el africano, quien se mostró feliz por su racha goleadora a pesar de las críticas que ha recibido por su falta de efectividad en algunos partidos.

"Entiendo las críticas, pero a mí me hacen más fuerte. Voy a seguir trabajando, que es lo que me ha llevado hasta aquí, y no dejar de creer en mí. Tengo que seguir para ganarme la confianza del míster y del club", concluyó.