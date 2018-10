Scaloni echará mano de jugadores jóvenes y novatos para enfrentarse a Brasil

Buenos Aires, 1 oct (EFE).- El seleccionador interino de Argentina, Lionel Scaloni, echará mano de jugadores jóvenes y con poca experiencia internacional para enfrentarse en partido amistoso a Brasil en Yeda (Arabia Saudí) el 16 de octubre, anunció este lunes en Buenos Aires.

Sin Lionel Messi ni otras de las figuras consagradas de Argentina, Scaloni cree que Argentina jugará "un gran partido" ante la Canarinha.

Entre las nuevas figuras convocadas a las que espera dar minutos, el entrenador citó al central del Tottenham inglés Juan Foyth y al centrocampista del Udinese italiano Rodrigo de Paul.

El técnico rosarino destacó de Juan Foytth que es un jugador de 20 años que les puede "dar mucho para el futuro" y que, a pesar de que no juegue mucho en su club, quieren "hacerlo jugar" en la selección.

De los pupilos del seleccionador Tite, el exfutbolista argentino dijo que forman "un equipo potente que viene con la mayoría de los jugadores a este partido".

"Nosotros, bueno, ya sabemos que venimos a competir y a intentar hacer lo mejor posible. No tengo dudas de que así lo haremos, seguramente haremos un gran partido", recalcó Scaloni.

Antes de enfrentar a Brasil, la Albiceleste chocará con la selección de Irak el 11 de junio, también en territorio saudí.

Scaloni aseguró que "no hay ninguna puerta cerrada" en la selección para ningún jugador.

"Siempre dije que lo más importante, más allá del resultado, es el funcionamiento. Es ver cómo se desempeñan estos jugadores ante este tipo de rivales", dijo.

Añadió que con Messi no ha hablado de planes futuros, como la Copa América que se jugará en Brasil el próximo año.

"La Copa América no me la planteo. Solo hablamos de esta convocatoria, no hablamos de lo que pueda pasar dentro de un tiempo. Sí es verdad que hablamos mucho de presente, de cómo jugó el equipo", aseguró.

"La idea es hacer, no sé si dos equipos diferentes, pero sí que la mayoría juegue un partido y la otra gran mayoría juegue el siguiente", subrayó, al tiempo que se quejó por tener que jugar el primer duelo un jueves en Arabia Saudí, con un viaje largo para aquellos convocados que pertenecen a equipos argentinos, que acabarán su jornada el domingo.