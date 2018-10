Ponsarnau: "No puede ser que otro equipo nos gane en intensidad"

Valencia, 1 oct (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, advirtió que en el choque de este martes de la Eurocopa ante el LDLC Asvel Villeurbanne no pueden volver a ser superados en intensidad y agresividad, como pasó el viernes en la ACB en la pista del Unicaja.

"El ASVEL es otro equipo que tiene un propuesta muy intensa, muy física, muy agresiva y con mucha calidad. Nuestra propuesta debe ser ponernos a su nivel. No puede ser que otro equipo nos gane en esta propuesta. No es que no estuviésemos intensos, duros o agresivos en Málaga pero tenemos que estarlo más que nuestros rivales", explicó.

El técnico catalán señaló que el choque ante el Unicaja "fue una gran lección y vamos a intentar aprovecharla para ser mejores sin excusas sino con máxima responsabilidad de hacer las cosas mejor, ese es nuestro compromiso".

Ponsarnau dijo que para cambiar esos aspectos es importante la mentalidad pero "no porque no haya habido un compromiso, que es buenísimo" y dijo que deben "ser listos para poner puntas de intensidad".

"No tengo una bola de cristal pero tengo una convicción y es que el equipo va a estar a la altura porque la gente tiene un compromiso alto", apuntó.

Ponsarnau admitió que más allá de la intensidad tienen "alguna duda conceptual" en la defensa del bloqueo y continuación que cree que van a solventar, pero dijo que no espera que ante el Asvel alcancen su tope como equipo sino que evolucionen con la temporada.

Respecto a las lesiones aseguró que pueden explicar cosas pero no ser excusa, pues a las bajas de Rafa Martínez, Antoine Diot y Fernando San Emeterio, se une la de Mike Tobey.

"Las lesiones son cosas que pasan y una explicación de muchas cosas pero no debe ser más que esto. Los que somos tememos que afrontarlo con la mentalidad de dar el cien por cien y nunca con excusas", subrayó.

En cuanto a la rotación interior, confirmó que Will Thomas sustituirá a Tobey en el puesto de 'cinco' y que tiene "máxima confianza" en que lo hará bien pues puede jugar en ambas posiciones y que puntualmente se plantea usar a Louis Labeyrie lo que obligará a Aaron Doornekamp a jugar más de 'cuatro'.

"Hicimos un equipo polivalente para ser incómodos para los rivales y para tener soluciones ante adversidades", recordó.